फिल्म की शूंटिग के दौरान धर्मेंद्र ने अपने ही छोटे भाई अजीत देओल के साथ की थी 'हाथापाई', आज भी होता है पछतावा

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज भले ही फिल्मों से दूर हो चुके हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अक्सर फोटोज और वीडियो शेयर कर अपने फैंस से जुड़े रहते है। और अपने दिल की बातों के साथ बॉलीवुड से जुड़ी अपनी यादों को भी साझा करते रहते हैं। अभी हाल ही में धर्मेंद्र ने अब अपने छोटे भाई अभिनेता अजीत देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने दिल की दर्द बंया किया है।

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र को नफरत थी बेटी ईशा देओल के इन शौक से, जिद के आगे छोड़ना पड़ गया हेमा मालिनी की बेटी को ये जुनून

A scene with my younger brother, Ajit. I miss him always. I didn’t like being rough with him in his scene. ….. love you all … you all belong to me.💕 Be happy healthy and strong 🙏 pic.twitter.com/MxO1ncjSWB