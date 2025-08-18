89 साल के धर्मेंद्र ने पोते संग किया जोरदार डांस, पुराना VIDEO इंटरनेट पर वायरल

Dharmendra Viral DanceVideo: बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र हमेशा से ही अपनी सादगी और दिलकश अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 89 साल की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और जिंदादिली देखते ही बनती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पोते के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं।