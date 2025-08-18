89 साल के धर्मेंद्र ने पोते संग किया जोरदार डांस, पुराना VIDEO इंटरनेट पर वायरल

Dharmendra Viral DanceVideo: बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र हमेशा से ही अपनी सादगी और दिलकश अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 89 साल की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और जिंदादिली देखते ही बनती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पोते के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं।
बता दें यह पुराना वीडियो करण देओल की प्री-वेडिंग का है। जिसमें सभी जश्न में डूबे नजर आए लेकिन इस समारोह की सबसे बड़ी हाइलाइट बने धर्मेंद्र। कारण दादा-पोता का एक फ्रेम में डांस। दोनों हिट गाना ‘यमला पगला दीवाना’* पर जमकर ठुमके लगाते दिखे।
वीडियो में 89 साल के धर्मेंद्र की एनर्जी देखकर हर कोई हैरान रह गया। फैन्स कह रहे हैं कि उम्र बढ़ सकती है, लेकिन धर्मेंद्र का जज्बा और उनका स्टाइल कभी पुराना नहीं होता।
वीडियो को देख लोग कह रहे हैं कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, असली हीरो वही है जो जिंदगी को पूरे जोश के साथ जीना जानता है।
धर्मेंद्र के इस वीडियो को देखकर फैन्स ने कमेंट्स में उन्हें "यंग एट हार्ट" और "रियल लीजेंड" कहा। कई लोगों ने लिखा कि यही वजह है कि धर्मेंद्र आज भी सभी के फेवरेट बने हुए हैं।
एक और यूजर ने लिखा, “इनसे बेहतर इंसान और इससे बेहतर परिवार हो ही नहीं सकता। धरम जी, सनी भाई, बॉबी भाई और करण सभी बहुत ही दयालु, प्रतिभाशाली और बेहतरीन इंसान हैं। करण को शुभकामनाएं। पोते की प्री-वेडिंग पार्टी में दादाजी को अपने पोते के साथ नाचते देखना बहुत अच्छा लगता है!”