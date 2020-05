धरती में समाई सीता माता, रामायण का यह सीन सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड

कोरोना वायरस के चलते हुए लॉक डाउन में री टेलीकास्ट हुआ रामायण सीरियल का अंतिम एपिसोड दर्शकों को भावुक कर गया, इस अंतिम एपिसोड में माता सीता का धरती में समाने वाला सीन लोगों को झकझोर गया, इस सीन को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है।

दूरदर्शन पर री टेलीकास्ट हो रही रामायण का 2 मई को अंतिम एपिसोड दिखाया गया, इस एपिसोड में लव कुश द्वारा सुनाई गई रामायण के बाद सीता माता राम दरबार में आई, जहां पर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भगवान राम के सुपुर्द करते हुए धरती माता को याद किया और धरती माता के साथ धरती में समा गई।रामायण का यह एपिसोड सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर #uttarramayanfinal ट्रेंड कर रहा है।

एक यूजर ने इस सीन को देखकर ट्वीट किया है यह सीन सभी को रुला देने वाला है, राजा के साथ-साथ प्रजा को समझदार होना ही पड़ेगा। वही एक यूजर ने लिखा है यह सीन दिल तोड़ने वाला है।

Nothing tougher than this to Watch!

Rajdharm or Paramdharm or however we may try to justify,



this was extreme injustice to Maa Sita. Extreme Injustice. #Ramayana #Uttarramayanfinale pic.twitter.com/HJojmUElwM