Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सुनामी, 5 दिनों में पहुंची 500 करोड़ के पार

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड के 'पावरहाउस' कहे जाने वाले रणवीर सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर किसी चक्रवात की तरह आगे बढ़ रही है और कमाई के ऐसे आंकड़े पेश कर रही है जिसे देख बड़े-बड़े फिल्म पंडितों के पसीने छूट गए हैं। फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को हफ्तों लग जाते हैं।