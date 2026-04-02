धुरंधर के दोनों पार्ट्स एक साथ थिएटर में मचाएंगे तबाही! क्या आपमें है 450 मिनट तक कुर्सी से चिपके रहने का जिगर?

इतना ही नहीं, इसमें दिलचस्प बात ये है कि एक ऐसी ट्वीट से आई है जिसे एक्टर पार्थ चतुर्वेदी ने साझा किया था। उनके ट्विटर बायो में लिखा है कि "आज के पोस्ट पर भरोसा मत करो, ये अप्रैल फूल डे के पोस्ट भी हो सकते हैं।" बता दें, दोनों फिल्मों की कहानी जटिल और सस्पेंस के कारण इसे एक साथ जोड़ना मेकर्स के लिए एक बड़ी क्रिएटिव और चुनौती भी होगी। फिलहाल 'धुरंधर 2' की बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई जारी है और फोकस इसी पर है। बता दें, इन अफवाहों को गंभीरता से न लें और ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करें।