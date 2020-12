कॉलेज रोमांस स्टोरी की याद दिलाता Dhvani Bhanushali का नया वीडियो सॉन्ग 'नयन'

मुंबई। भूषण कुमार एक नए लव सॉन्ग- नयन के लिए वास्ते की टीम, ध्वनि भानुशाली ( Dhvani Bhanushali ), राधिका राव और विनय सप्रू को वापस लाते हैं। पॉप सेंसेशन ध्वनि ने कुछ समय पहले बैक टू बैक चार्टबस्टर्स देने के बाद म्यूजिक चार्ट पर नए मुकाम हासिल किए हैं और अब वे अपना नया ट्रैक रिलीज करने के लिए तैयार हैं जो आपके दिल को छू लेगा।

जबकि ध्वनि को अपने पिछले सॉन्ग्स लेजा रे, वास्ते और हाल की हिट बेबी गर्ल के लिए अभी भी प्यार मिल रहा है, यंग सिंगर हमें अगले म्यूजिक वीडियो के साथ इस साल की सबसे प्यारी कॉलेज लव स्टोरी दे रही हैं। अपनी अपबीट बेबी गर्ल से अलग, नयन एक सोलफुल रेंडीशन है, जो कि पॉप्युलर गुजराती नंबर नयन ने बाँध राखि के आसपास बनाया गया है। रोमांटिक सॉन्ग में जुबिन नौटियाल के साथ ध्वनि ने अपनी आवाज से चार चाँद लगा दिए हैं। इस सॉन्ग को मनोज मुंतशिर द्वारा लिखा गया है। डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज के म्यूजिक ने इस मेलोडियस ट्रैक को बहुत ताजगी दी है, जो हाल ही में डायरेक्टर जोड़ी- राधिका राव और विनय सप्रू द्वारा मुंबई में शूट किया गया था। यह सॉन्ग आपको अपने कॉलेज के दिनों की याद दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

नयन पुराने स्कूल रोमांस के लिए दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है और आर्टिस्ट के रूप में ध्वनि की वर्सेटिलिटी को सामने लाता है। चाहे वह डांस ट्रैक हो या स्लो मेलोडी, ध्वनि की आवाज किसी भी सॉन्ग में जान डाल देती है। ट्रैक में पॉप सेंसेशन बहुत ही खास है, जिसमें एक नीयन-पार्टी थीम है।

ध्वनि बताती हैं,'नयन मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है। इस पॉप्युलर सॉन्ग की शुरुआत मेरी मातृभाषा में हुई और मनोज सर के साथ चेत और लिजो ने इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया है। यह प्यार में विश्वास करने और हार न मानने वाला सॉन्ग है। 2020 हर किसी के लिए विभिन्न तरीकों से एक कठिन वर्ष रहा है, यह इसे अलविदा कहने और स्नेह बढ़ाने का मेरा तरीका है। मैं जुबिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सॉन्ग में मेरा साथ दिया। साथ ही मैं भूषण जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए मेरा साथ दिया। राधिका मेम और विनय सर को मुझे इतने खूबसूरत वीडियो लेजा रे, वास्ते और अब नयन देने के लिए विशेष धन्यवाद।'

My new single #Nayan will surely make your heart pounce as it depicts the college love story we’ve all had once! Song out now! https://t.co/DKGrYLkuug@TSeries #BhushanKumar @SapruAndRao @JubinNautiyal @Dj_Chetas @DJLIJO @manojmuntashir