अभिनेता Dilip Kumar के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भाई Aslam Khan का हुआ निधन, कोरोनावायरस से थे संक्रमित

नई दिल्ली। बॉलीवुड से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ( Dilip Kumar ) के छोटे भाई असलम खान ( Aslam Khan ) का मुंबई में निधन हो गया है। वह 88 साल के थे। साथ ही वह कोरोनावायरस ( Aslam Khan infected by Coronavirus ) से भी ग्रस्त थे। असलम खान को मधुमेह ( Diabetes), उच्च रक्तचाप ( hypertension ) और इस्केमिक दिल की बीमारी ( ischemic heart ) भी थी। वह मुंबई में स्थित लीलावती अस्पताल ( Aslam Khan Was Admitted In Lilavati Hospital ) में अपना इलाज करा रहे थे। उन्होंने आज सवेरे अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह तीनों भाइयों में से सबसे छोटे थे।

Aslam Khan, younger brother of veteran actor Dilip Kumar passed away early morning today. He had diabetes, hypertension and ischaemic heart disease and had tested positive for #COVID19: Lilavati Hospital, Mumbai #Maharashtra — ANI (@ANI) August 21, 2020

बता दें कुछ दिनों पहले ही असलम खान ( Aslam Khan ) और उनके भाई एहसान खान ( Ehsaan Khan ) को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जहां उनका कोरोनावायरस का टेस्ट ( Aslam Ehsaan Coronavirus Test ) भी कराया था। जिसमें दोनों ही भाइयों की रिपोर्ट पॉजिटिव ( Aslam Ehsaan Coronavirus Positive Report ) पाई गई थी। एहसान खान ( Ehsaan Khan Still in hospital ) अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत भी अभी स्थिर नहीं है। जानकारी के अनुसार एहसान की हालत ( Ehsan Khan's condition is still critical ) भी काफी गंभीर है। उन्हें पहले से सांस लेने में दिक्कत थी। वहीं कोरोनावायरस की वजह से उन्हें ऑक्सीजन लेने में काफी परेशानी हो रही है।