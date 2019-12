बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'पानीपत' को लेकर चर्चा में हैं। संजू बाबा फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। शो में संजय ने कपिल के साथ खूब मस्ती की और उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। जिसके जवाब में एक्टर ने कहा कि ये आंकडा अभी रूकने वाला नहीं है। हालांकि संजय ने यह सारी बातें मजाक में कही। लेकिन एक एक्ट्रेस को रास नहीं आई।

संजय के इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपानिता शर्मा ने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर लिखा,'एक एक्‍टर अपनी फिल्‍म का प्रमोशन करने एक शो पर पहुंचता है और अपनी 300 से ज्‍यादा गर्लफ्रेंड्स के स्कॉर पर बात करता है। होस्‍ट और ऑडियंस इस बात पर हंसते हैं। अगर यही बात एक महिला आकर इस शो पर कहती तो क्‍या होता? क्‍या तब भी ये एक जोक ही होता? लैंगिक आधार पर इस तरह का भेदभाव हमेशा से गलत है। यही सब बुराइयों की जड़ है।'

An actor on a show to promote his next release talks about his score of over 300 girlfriends.The host & audience laughs in good jest.What If a woman said the same thing on a show?Would that be a joke too?This basic gender bias is what has always been wrong.The root of all evil !