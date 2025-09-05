डायरेक्टर हो गए थे परेशान, फेमस एक्टर आखिर क्यों इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?

Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने रणबीर कपूर के काम के प्रति उनके मेहनत और प्रोफेशनल रवैये की जमकर तारीफ की है। बोनी कपूर ने खुलासा किया कि फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' की शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए रणबीर को 52 रीटेक देने पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की।
बता दें कि 'गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा' पॉडकास्ट पर बातचीत में बोनी कपूर ने रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा, 'रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्हें मैंने सेट पर कभी शिकायत करते नहीं देखा। हम सब इतने परेशान थे, हमने लगातार 16 घंटे तक शूटिंग की हमने दिल्ली की गर्मी में शूटिंग की थी। फिर हमने शेड्यूल बदल दिया और दिन के बजाय रात में शूट करने का फैसला किया, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, ताकि मौसम थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की'।
इसके साथ ही बोनी कपूर ने बताया कि वो कार में डायलॉग वाले सीन के लिए 13 रीटेक देने पर परेशान हो गए थे, जबकि रणबीर कपूर ने 52 रीटेक देने के बावजूद पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया उन्होंने आगे बताया कि, 'मुझे याद है कि एक सीन के लिए रणबीर ने 52 रीटेक दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने क्रू के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखा, भले ही रीटेक्स अलग-अलग कारणों से देने पड़ रहे थे। दरअसल, जब मैंने खुद एक शॉट के लिए 13-14 रीटेक दिए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था।
तब रणबीर मेरे पास आए और बोले कि जब तक डायरेक्टर संतुष्ट नहीं होता, तब तक पूरी मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने सेट पर जिस तरह से धैर्य बनाए रखा, वो वाकई बहुत अच्छा लगा'। बता दें कि बोनी कपूर के इस खुलासे के बाद रणबीर कपूर के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि वे न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक सच्चे प्रोफेशनल भी हैं।