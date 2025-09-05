डायरेक्टर हो गए थे परेशान, फेमस एक्टर आखिर क्यों इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?

इसके साथ ही बोनी कपूर ने बताया कि वो कार में डायलॉग वाले सीन के लिए 13 रीटेक देने पर परेशान हो गए थे, जबकि रणबीर कपूर ने 52 रीटेक देने के बावजूद पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया उन्होंने आगे बताया कि, 'मुझे याद है कि एक सीन के लिए रणबीर ने 52 रीटेक दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने क्रू के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखा, भले ही रीटेक्स अलग-अलग कारणों से देने पड़ रहे थे। दरअसल, जब मैंने खुद एक शॉट के लिए 13-14 रीटेक दिए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था।