Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

डायरेक्टर हो गए थे परेशान, फेमस एक्टर आखिर क्यों इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?

Tu Jhoothi Main Makkaar: एक जाने-माने डायरेक्टर एक मशहूर एक्टर से इतने परेशान हो गए थे कि बात सुर्खियों में आ गई। वजह थी एक ही सीन के लिए दिए गए 50 से ज्यादा रीटेक, एक्टर परफेक्शन के चक्कर में बार-बार शॉट खराब कर रहे थे, जिससे डायरेक्टर का धैर्य जवाब देने लगा था...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 05, 2025

डायरेक्टर हो गए थे परेशान, फेमस एक्टर आखिर क्यों इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?
रणबीर कपूर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने रणबीर कपूर के काम के प्रति उनके मेहनत और प्रोफेशनल रवैये की जमकर तारीफ की है। बोनी कपूर ने खुलासा किया कि फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' की शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए रणबीर को 52 रीटेक देने पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की।

डायरेक्टर हो गए थे परेशान

बता दें कि 'गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा' पॉडकास्ट पर बातचीत में बोनी कपूर ने रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा, 'रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्हें मैंने सेट पर कभी शिकायत करते नहीं देखा। हम सब इतने परेशान थे, हमने लगातार 16 घंटे तक शूटिंग की हमने दिल्ली की गर्मी में शूटिंग की थी। फिर हमने शेड्यूल बदल दिया और दिन के बजाय रात में शूट करने का फैसला किया, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, ताकि मौसम थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की'।

ये भी पढ़ें

पॉपुलर एक्ट्रेस का आधी रात भूत से सामना, डर से जपने लगी थी हनुमान चालीसा
बॉलीवुड
पॉपुलर एक्ट्रेस का आधी रात भूत से सामना, डर से पढ़ने लगी थी हनुमान चालीसा

इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?

इसके साथ ही बोनी कपूर ने बताया कि वो कार में डायलॉग वाले सीन के लिए 13 रीटेक देने पर परेशान हो गए थे, जबकि रणबीर कपूर ने 52 रीटेक देने के बावजूद पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया उन्होंने आगे बताया कि, 'मुझे याद है कि एक सीन के लिए रणबीर ने 52 रीटेक दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने क्रू के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखा, भले ही रीटेक्स अलग-अलग कारणों से देने पड़ रहे थे। दरअसल, जब मैंने खुद एक शॉट के लिए 13-14 रीटेक दिए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था।

तब रणबीर मेरे पास आए और बोले कि जब तक डायरेक्टर संतुष्ट नहीं होता, तब तक पूरी मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने सेट पर जिस तरह से धैर्य बनाए रखा, वो वाकई बहुत अच्छा लगा'। बता दें कि बोनी कपूर के इस खुलासे के बाद रणबीर कपूर के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि वे न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक सच्चे प्रोफेशनल भी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Sept 2025 06:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डायरेक्टर हो गए थे परेशान, फेमस एक्टर आखिर क्यों इस सीन के लिए ले रहे थे रीटेक पर रीटेक?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट