दिशा पाटनी को मिली टाइगर की मम्मी और बहन की तारीफ, शेयर किया गाने का बिहाइंड द सीन वीडियो

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) अक्सर अपने डांस के वीडियोज़़ शेयर करती रहती हैं। आजकल लॉकडाउन (Lockdown) के बीच वो सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने कूल फोटोज़ साझा करती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने बागी 3 के(Baaghi 3) अपने सुपरहिट सॉन्ग डू यू लव मी (Do You Love Me BTS Video) का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया। उनके इस वीडियो पर टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) और बहन कृष्णा (Krishna Shroff) ने कमेंट कर उनकी तारीफ की है। टाइगर (Tiger Shroff) की मॉम ने कमेंट कर लिखा- लाजवाब, वहीं कृष्णा ने कमेंट करते हुए लिखा- क्वीन। दोनों के कमेंट्स का दिशा ने भी जवाब दिल बनाते हुए जवाब दिया है।





ये तो आप सभी जानते हैं कि दिशा (Disha Patani) बहुत अच्छी डांसर हैं, साथ ही वो अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं। दिशा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो ब्लैक बिकिनी में नजर आ रही हैं। दिशा ने इस गाने के लिए कितनी मेहनत की थी ये उनके डांस मूव्स देखकर साफ पता चल रहा है। टाइगर की गर्लफ्रेंड होने के नाते दिशा ने श्रॉफ फैमिली से भी अच्छी बॉन्डिंग बनाई है। दिशा की फोटोज़ और वीडियोज पर टाइगर की बहन कृष्णा अक्सर कमेंट करती रहती हैं।

कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हालांकि इस खबर को गलत बताते हुए टाइगर की बहन कृष्णा ने बताया था- नहीं वो हमारे साथ नहीं रह रही हैं, हां वो थोड़ी दूर पर पास में ही रहती हैं। हम कई बार साथ में सामान लेने भी जाते हैं। टाइगर की वजह से दिशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। इसके अलावा कृष्णा ने बताया था कि उनके भाई टाइगर काफी रिजर्व टाइप हैं अगर दिशा की उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो वो काफी कूल हैं। कृष्णा अक्सर दिशा की खूब तारीफ करती हुई देखी जाती हैं।