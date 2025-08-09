47 साल की एक्ट्रेस ने अब तक नहीं की शादी, सोनू निगम को मानती है सोलमेट, अब तोड़ी चुप्पी

यह सीरीज आंध्र प्रदेश की राजनीति पर आधारित है। 1990 के दशक की अस्थिर राजनीति को दर्शाया गया है। नारा चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दोस्ती से लेकर उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। इसमें आदिवि शेष, चैतन्य राव, साय कुमार, श्रीकांत अय्यर और नासर जैसे कलाकार शामिल हैं। निर्देशन देवा कट्टा और किरण जय कुमार ने मिलकर किया है। यह सीरीज 7 अगस्त से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है।