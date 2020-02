अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर वायरल हुए उनके बॉलीवुड से जुड़े किस्से

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत के दो दिवसीय दौरे आए हुए हैं। ट्रंप के स्वागत के लिए खास तैयारियां गई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रप को फिल्म बाहुबली के किरदार बाहुबली की तरह नजर आ रहे है। खास बात यह है कि इस एडिट किए हुए वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर किया है।

डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय फिल्मों से सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब अमरीकी राष्ट्रपति का नाम बॉलीवुड की फिल्मों से जोड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले अमरीकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हिंदी फिल्म का डायलॉग बोलकर यह कनेक्शन बनाया था। आइए जानते है बॉलीवुड फिल्म और अमरीकी राष्ट्रपति के कनेक्शन के बारे में.....

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 'बाहुबली' की क्लिप को एडिट करके ट्रंप को बाहुबली के तौर पर दिखाया गया है। ट्रंप ने इस वायरल हो रहे मीम को अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- 'भारत में दोस्तों से मिलने के लिए बेकरार हूं।'

पिछले दिनों समलैंगिकता पर आधारित आयुष्मान खुराना की फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिएक्शन दिया था। ब्रिटिश एक्टिविस्ट पीटर गैरी टैचेल ने फिल्म से जुड़ा एक ट्वीट शेयर किया था और इसकी तारीफ की थी। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ग्रेट लिखा था।

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG