Dream Girl 2: टीजर भूल लोग लगे अनन्या पांडे का मजाक उड़ाने, बोले- 'इसे फिल्म में लिया, बायकॉट की जरूरत नहीं'

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने 'ड्रीमगर्ल 2' (Dream Girl 2) के टीजर को शेयर करते हुए लिखा, आपकी ड्रीम गर्ल फिर से आ रही है। मिलिए पूजा से 29 जून 2023 की ईद पर। जी हां, आयुष्मान ने 'ड्रीमगर्ल 2' की रिलीज डेट भी जारी कर दी है। अगले साल की ईद उन्होंने अभी से बुक कर ली है। वह ईद के मौके पर अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे।ड्रीम गर्ल 2 के टीजर की शुरुआत में बताया गया है कि बॉलीवुड फिल्में इन दिनों लगातार फ्लॉप हो रही हैं। तब आयुष्मान कहते हैं कि इसके लिए वो खुद पूजा करेंगे जिससे फिल्में चलने लगेंगी।इसके साथ ही इश टीजर वीडियो में ड्रीम गर्ल 2 की स्टार कास्ट का भी खुलासा किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस अनन्या पांडे, दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, सीमा पहवा, असरानी, राजपाल यादव,परेश रावल और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे।फिल्म की धांसू स्टारकास्ट को देख जहां फैंस खुश हुए तो वहीं अनन्या पांडे सबका मुंह उतर गया। इसके बाद क्या था लोग लग गए मीम्स बनाने में और उनकी हंसी उड़ाने में। एक ने कमेंट करते हुए लिखा- सब बढ़िया था बस इसके आने तक।