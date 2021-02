Saif-Kareena के बेटे के नाम की चर्चा के बीच हुआ Kangana Ranaut का पुराना वीडियो वायरल, तैमूर के नाम पर कही थी ये बात

नई दिल्ली। रविवार सुबह करीना कपूर खान ( Kareena Kapoor Khan ) ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दे दिया है। करीना ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बच्चे के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सैफ और करीना ने अपने पहले बेटे का नाम तैमूर अली खान ( Taimur Ali Khan ) रखा था। तब पूरे परिवार को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। आम से लेकर खास तक सभी तैमूर नाम पर अपनी राय रखते हुए नज़र आए थे। वहीं अब जब दूसरा बेटे के नाम पर विचारा किया जा रहा है। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो काफी सुर्खियों में आ गया है। जिसमें वह तैमूर के नाम पर अपनी राय रखती हुईं दिखाई दे रही हैं।

दरअसल, करीना के बेटे के जन्म के बाद कंगना रनौत ( Kangana Rananut ) का जो वीडिया सामने आया है। उसमें वह सैफ अली खान संग ही दिखाई दे रही हैं। सैफ और करीना बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' ( Koffee With Karan ) में पहुंचे हुए हैं। शो में इस दौरान जब कंगना से तैमूर के नाम पर फैल रहे नेगेटिव कॉमेंट के बारें में पूछा जाता है कि वह कहती हैं कि वह जानती हैं कि तैमूर के बारें में नकारात्मकता फैलाई जा रही है।

.@KanganaTeam Now don't react to these lame jokes which people are making on saif and kareena's baby's name. Remember what you said on koffee with karan #KareenaKapoorKhan #SaifAliKhan pic.twitter.com/t0eLmDiLvq