एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की सिट्टी-पिट्टी गुल, ‘कोबरा कांड’ जांच में बड़ा खुलासा

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया के सॉन्ग '32 बोर' (32 Bore Song) से करीब 52 लाख रुपये की कमाई हुई थी। इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिजनौर में तीन एकड़ जमीन खरीदने में खर्च किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी। साथ ही, जांच के दौरान एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के बैंक खातों से कुल तीन लाख रुपये जब्त किए गए, जबकि स्काई डिजिटल कंपनी के खाते से दो लाख रुपये जब्त किए गए। ईडी ने दोनों की करीब 55 लाख रुपये की संपत्ति भी अटैच कर ली है। यह सब उस म्यूजिक वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें दोनों कलाकारों ने सांपों के साथ शूटिंग की थी।