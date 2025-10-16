Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की सिट्टी-पिट्टी गुल, ‘कोबरा कांड’ जांच में बड़ा खुलासा

Elvish-Fazilpuria Case: यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया दोनों को बहुत जल्द तलब किया जा सकता है। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 16, 2025

Elvish Yadav-Fazilpuria Rave Party Case

एल्विश यादव-फाजिलपुरिया रेव पार्टी केस (फोटो सोर्स: सिंगर-यूट्यूबर इंस्टाग्राम)

Elvish-Fazilpuria Case: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दोनों के खिलाफ गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने सिर्फ दोनों कलाकारों को ही नहीं, बल्कि चंडीगढ़ की एक कंपनी, जिसका नाम है- ‘स्काई डिजिटल’ को भी इस मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए जल्द ही एल्विश यादव और फाजिलपुरिया को तलब करने का फैसला किया है। ऐसे में अदालत के अगले आदेश के बाद ही इस केस में आगे की कार्रवाई तय होगी।

दोनों कलाकारों ने सांपों के साथ की थी शूटिंग

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया के सॉन्ग '32 बोर' (32 Bore Song) से करीब 52 लाख रुपये की कमाई हुई थी। इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिजनौर में तीन एकड़ जमीन खरीदने में खर्च किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी। साथ ही, जांच के दौरान एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के बैंक खातों से कुल तीन लाख रुपये जब्त किए गए, जबकि स्काई डिजिटल कंपनी के खाते से दो लाख रुपये जब्त किए गए। ईडी ने दोनों की करीब 55 लाख रुपये की संपत्ति भी अटैच कर ली है। यह सब उस म्यूजिक वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें दोनों कलाकारों ने सांपों के साथ शूटिंग की थी।

जानिए पूरा मामला

यह मामला 'कोबरा कांड' के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत पहले भी एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया था। उस केस में आरोप था कि एल्विश यादव ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सांपों का अवैध इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, उन पर आरोप था कि उन्होंने एनसीआर क्षेत्र में रेव पार्टियों और फार्महाउसों में जिंदा सांप और उनके जहर का भी कारोबार किया। इस मामले में पुलिस ने कड़ी जांच के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया था।

ईडी की जांच में सामने आई चौंकाने वाली बातें

ईडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। ईडी ने पाया कि उनके मशहूर गाने ‘32 बोर’ में जिन सांपों और दूसरे वन्यजीवों का इस्तेमाल किया गया था, वे संरक्षित प्रजातियां हैं। ऐसे जीवों का व्यावसायिक इस्तेमाल कानूनन अपराध है।

यह वीडियो ‘स्काई डिजिटल’ कंपनी ने शूट किया था, जबकि एल्विश यादव ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट किया। ईडी ने वीडियो से हुई ऑनलाइन कमाई को भी ‘अपराध से अर्जित आय’ माना है, और इसे जब्त कर लिया गया है।

गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर 2024 में ईडी ने एल्विश यादव और फाजिलपुरिया दोनों से लखनऊ दफ्तर में घंटों पूछताछ की थी। जांच के दौरान एजेंसी ने उनकी कमाई के स्रोत और संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई। अब जब अदालत ने दोनों को तलब करने का आदेश दिया है, तो जल्द ही उनसे उनका पक्ष भी सुना जाएगा। इसके बाद ही इस केस की अगली कानूनी कार्रवाई तय होगी।

ये भी पढ़ें

एल्विश यादव का टूटा ‘सब्र का बांध’, बोले- हरियाणवी बोलने वाला कितना भी शिक्षित क्यों न हो, वह अनपढ़…
OTT
Elvish Yadav News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Updated on:

16 Oct 2025 04:48 pm

Published on:

16 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की सिट्टी-पिट्टी गुल, ‘कोबरा कांड’ जांच में बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...
बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, तलाक की अफवाहों और पत्नी सुनीता को लेकर दिया बड़ा बयान

Govinda breaks silence on divorce and wife Sunita Ahuja
बॉलीवुड

तलाक के बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार, जल्दी कर सकते है शादी

तलाक के 6 साल बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार
बॉलीवुड

पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान

पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान
बॉलीवुड

हेमा मालिनी अपने बर्थडे पर रोईं, किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- मैं पूरी तरह से टूट गई हूं…

Hema Malini Emotional On her Birthday
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.