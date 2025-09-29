18 साल बाद फिर Emraan Hashmi आएंगे गैंगस्टर लुक में, ‘आवारापन 2’ का सिक्वल हुआ अनाउंस

दरअसल, इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया सफलता का आनंद ले रहे हैं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके छोटे लेकिन यादगार किरदार ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और उन्हें जबरदस्त तारीफ मिली है। ऐसे में 'आवारापन 2' की वापसी उनके फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगभग दो दशक बाद आने वाला ये सीक्वल, अपनी पुरानी फिल्म की चमक को बरकरार रख पाता है और बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी जगह बना पाता है या नहीं।