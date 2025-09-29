18 साल बाद फिर Emraan Hashmi आएंगे गैंगस्टर लुक में, ‘आवारापन 2’ का सिक्वल हुआ अनाउंस

इमरान हाशमी (सोर्स: X)
Emraan Hashmi Film Awarapan 2: इस समय इमरान हाशमी साउथ सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' से जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर पवन और इमरान की ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है। इन सबके बीच इमरान ने अपने फैंस को एक और बड़ी गुड न्यूज सुना दी है।
लगभग दो दशक बाद, वो प्रेम कहानी जो अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर भले ही धूम ना मचा पाई हो, लेकिन समय के साथ इसने एक बड़ी फैन-फॉलोइंग बना ली है, अब उसका सीक्वल बनने जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने अपनी कल्ट फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी है। 'आवारापन 2' की शूटिंग बैंकॉक में शुरू हो चुकी है, जिसमें इमरान के साथ दिशा पटानी भी मेन रोल में नजर आने वाली हैं।
आपको याद होगा कि साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' को फैंस से तो पॉजीटिव रिएक्शन मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि, फिल्म का गाना हिट साबित हुआ था। मुस्तफा जाहिद के गाए 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'तो फिर आओ' जैसे गाने आज भी कई प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं।
इस फिल्म को इमरान हाशमी की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है और इसके दोबारा रिलीज की मांग भी लगातार बढ़ रही है। साउथ कोरियाई फिल्म 'ए बिटरस्वीट लाइफ' का ये अनक्रेडिटेड रीमेक था, जिसमें हाशमी ने एक दमदार गैंगस्टर का किरदार निभाया था। बता दें कि 'आवारापन 2' का निर्देशन इस बार नितिन कक्कड़ कर रहे हैं, जो 'फिल्मिस्तान' और 'जवानी जानेमन' जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
दरअसल, इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया सफलता का आनंद ले रहे हैं। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके छोटे लेकिन यादगार किरदार ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और उन्हें जबरदस्त तारीफ मिली है। ऐसे में 'आवारापन 2' की वापसी उनके फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगभग दो दशक बाद आने वाला ये सीक्वल, अपनी पुरानी फिल्म की चमक को बरकरार रख पाता है और बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी जगह बना पाता है या नहीं।
