बिना बोले ही सबकुछ कह जाती थीं ये आंखें, इरफान खान के वो 5 किरदार जिन्होंने बदल दी बॉलीवुड की तकदीर

Irrfan Khan Iconic Roles (सोर्स: x @CineMathias )
Irrfan Khan Iconic Roles:भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल एंटरटेन करती हैं, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को बड़े ही सरल अंदाज में सबके सामने रख देती हैं। बता दें, साल 2017 में रिलीज हुई 'हिंदी मीडियम' एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसने अभिनेता इरफान खान के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
आज 7 जनवरी है, यानी उस 'अभिनय के जादूगर' इरफान खान का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी मासूमियत और बेमिसाल अदाकारी से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीता। भले ही अप्रैल 2020 में इरफान हमें छोड़कर चले गए लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी सिनेमा लवर्स के बीच जिंदा हैं। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद करते हैं उनके कुछ यादगार किरदारों को…
साल 2003 इरफान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। विशाल भारद्वाज की 'मकबूल' में उन्होंने शेक्सपियर के 'मैकबेथ' को पर्दे पर जीवंत कर दिया। दरअसल, इसी साल तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 'हासिल' में उन्होंने रणविजय सिंह का खूंखार किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें 'बेस्ट विलेन' का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। इन 2 फिल्मों ने इरफान को बॉलीवुड के ए-लिस्ट निर्देशकों की पहली पसंद बना दिया।
'पान सिंह तोमर' के लिए इरफान को नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। एक एथलीट से बागी बनने की ये कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा ने भी इरफान का लोहा माना। इसी के बाद उन्हें 'लाइफ ऑफ पाई' (2012) जैसे बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिले, जिसमें 'पाई पटेल' के रूप में उन्होंने अपनी कहानी सुनाकर दुनिया को इमोशनल कर दिया।
बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार रितेश बत्रा की 'लंचबॉक्स' ने साबित कर दिया किया कि इरफान केवल संजीदा फिल्मों के नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी बड़े स्टार हैं। 'साजन फर्नांडिस' के रोल में उनकी सादगी ने दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक रही।
अनुराग बसु की 'लाइफ इन ए मेट्रो' में मोंटी के किरदार ने इरफान की कॉमिक टाइमिंग और रोमांस का नया पहलू दिखाया। तो वहीं 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' में उन्होंने अपनी खोई विरासत को वापस पाने की जद्दोजहद में लगे सुल्तान इंद्रजीत सिंह का रोल बखूबी निभाया।
इस फिल्म में इरफान खान ने रूहदार नाम का किरदार निभाया था। फिल्म में हैदर की कहानी एक लड़के की है, जिसे पता चलता है कि उसकी मां का नया पति उसके पिता की मौत की वजह हो सकता है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी। बता दें, विशाल भारद्वाज की फिल्म 'हैदर' में इरफान का किरदार 'रूहदार' भले ही छोटा था, लेकिन उनकी एंट्री और डायलॉग्स ने फिल्म में जान डाल दी थी। उनके बिना ये कहानी अधूरी-सी लगती है।
इतना ही नहीं, इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो अभिनय की एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने सिखाया कि बिना शोर मचाए भी अपनी छाप कैसे छोड़ी जाती है।
