7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

बिना बोले ही सबकुछ कह जाती थीं ये आंखें, इरफान खान के वो 5 किरदार जिन्होंने बदल दी बॉलीवुड की तकदीर

Irrfan Khan Iconic Roles: हम आपको बताने वाले है ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिन्होंने बिना बोले ही अपनी आंखों से दिलों को छू लिया और भावनाओं को बयां किया। बॉलीवुड में इरफान के पांच ऐसे किरदार की जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 07, 2026

Irrfan Khan Iconic Roles

Irrfan Khan Iconic Roles (सोर्स: x @CineMathias )

Irrfan Khan Iconic Roles:भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल एंटरटेन करती हैं, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को बड़े ही सरल अंदाज में सबके सामने रख देती हैं। बता दें, साल 2017 में रिलीज हुई 'हिंदी मीडियम' एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसने अभिनेता इरफान खान के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।

आज 7 जनवरी है, यानी उस 'अभिनय के जादूगर' इरफान खान का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी मासूमियत और बेमिसाल अदाकारी से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीता। भले ही अप्रैल 2020 में इरफान हमें छोड़कर चले गए लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी सिनेमा लवर्स के बीच जिंदा हैं। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद करते हैं उनके कुछ यादगार किरदारों को…

फिल्म- मकबूल (2003)
किरदार - मकबूल

साल 2003 इरफान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। विशाल भारद्वाज की 'मकबूल' में उन्होंने शेक्सपियर के 'मैकबेथ' को पर्दे पर जीवंत कर दिया। दरअसल, इसी साल तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 'हासिल' में उन्होंने रणविजय सिंह का खूंखार किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें 'बेस्ट विलेन' का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। इन 2 फिल्मों ने इरफान को बॉलीवुड के ए-लिस्ट निर्देशकों की पहली पसंद बना दिया।

फिल्म- पान सिंह तोमर (2011)
किरदार - पान सिंह तोमर, नेशनल अवॉर्ड और हॉलीवुड का सफर

'पान सिंह तोमर' के लिए इरफान को नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। एक एथलीट से बागी बनने की ये कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा ने भी इरफान का लोहा माना। इसी के बाद उन्हें 'लाइफ ऑफ पाई' (2012) जैसे बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिले, जिसमें 'पाई पटेल' के रूप में उन्होंने अपनी कहानी सुनाकर दुनिया को इमोशनल कर दिया।

फिल्म - लंचबॉक्स (2013)
किरदार - साजन फर्नांडिस

बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार रितेश बत्रा की 'लंचबॉक्स' ने साबित कर दिया किया कि इरफान केवल संजीदा फिल्मों के नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी बड़े स्टार हैं। 'साजन फर्नांडिस' के रोल में उनकी सादगी ने दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक रही।

फिल्म- लाइफ इन ए मेट्रो (2007)
किरदार - मोंटी

अनुराग बसु की 'लाइफ इन ए मेट्रो' में मोंटी के किरदार ने इरफान की कॉमिक टाइमिंग और रोमांस का नया पहलू दिखाया। तो वहीं 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' में उन्होंने अपनी खोई विरासत को वापस पाने की जद्दोजहद में लगे सुल्तान इंद्रजीत सिंह का रोल बखूबी निभाया।

हैदर (2014)
किरदार- रूहदार

इस फिल्म में इरफान खान ने रूहदार नाम का किरदार निभाया था। फिल्म में हैदर की कहानी एक लड़के की है, जिसे पता चलता है कि उसकी मां का नया पति उसके पिता की मौत की वजह हो सकता है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी। बता दें, विशाल भारद्वाज की फिल्म 'हैदर' में इरफान का किरदार 'रूहदार' भले ही छोटा था, लेकिन उनकी एंट्री और डायलॉग्स ने फिल्म में जान डाल दी थी। उनके बिना ये कहानी अधूरी-सी लगती है।

इतना ही नहीं, इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो अभिनय की एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने सिखाया कि बिना शोर मचाए भी अपनी छाप कैसे छोड़ी जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Jan 2026 10:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बिना बोले ही सबकुछ कह जाती थीं ये आंखें, इरफान खान के वो 5 किरदार जिन्होंने बदल दी बॉलीवुड की तकदीर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थीं मुस्लिम लेकिन कई बार बदले नाम, फेमस क्रिकेटर से शादी कर लिया था एक्टिंग से ब्रेक

reena roy is muslim
बॉलीवुड

BMC Elections 2026: चुनाव प्रचारकों के पटाखे फोड़ने के बाद लगी आग, गुस्से से एक्ट्रेस हुई लाल, देखें वीडियो

Daisy Shah angry on election campaigners after fire near her Mumbai home video viral
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के गाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, फजीहत के बाद एक्टर का पोस्ट आया सामने

Varun Dhawan Trolling Post
बॉलीवुड

रिकॉर्डतोड़ सफलता के बावजूद… ‘धुरंधर’ के निर्देशक ने नहीं किया ये काम; फिल्म सुपरहिट मतलब डायरेक्टर की पार्टी शुरू!

Indian Film Industry Culture
बॉलीवुड

मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

Agastya Nanda
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.