बिना बोले ही सबकुछ कह जाती थीं ये आंखें, इरफान खान के वो 5 किरदार जिन्होंने बदल दी बॉलीवुड की तकदीर

इस फिल्म में इरफान खान ने रूहदार नाम का किरदार निभाया था। फिल्म में हैदर की कहानी एक लड़के की है, जिसे पता चलता है कि उसकी मां का नया पति उसके पिता की मौत की वजह हो सकता है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी। बता दें, विशाल भारद्वाज की फिल्म 'हैदर' में इरफान का किरदार 'रूहदार' भले ही छोटा था, लेकिन उनकी एंट्री और डायलॉग्स ने फिल्म में जान डाल दी थी। उनके बिना ये कहानी अधूरी-सी लगती है।