ओम शांति ओम तो सिर्फ ट्रेलर असली पिक्चर अभी बाकी है…12 साल बाद शाहरुख संग फिर काम करेंगी फराह खान

जब बात उनकी अगली फिल्म की आई, तो फराह खान ने बिना किसी झिझक के यह जाहिर कर दिया कि वह अपनी अगली फिल्म सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही बनाना चाहेंगी। फराह ने निर्देशन में लौटनी की यही शर्त रखी कि वो सिर्फ शाहरुख के साथ ही होनी चाहिए। उनके इस बयान से यह लगभग तय माना जा रहा है कि फराह और शाहरुख की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फराह का यह भी कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हो पाया, तो वह इंतजार करना पसंद करेंगी।