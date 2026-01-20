20 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

ओम शांति ओम तो सिर्फ ट्रेलर असली पिक्चर अभी बाकी है…12 साल बाद शाहरुख संग फिर काम करेंगी फराह खान

Farah Khan on Working With Shahrukh Khan: क्या 12 साल बाद पर्दे पर फिर से पॉपुलर एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी फराह खान और शाहरुख खान लोट रही है? निर्देशन के हालिया बयान को सुनकर तो यही लगता है।

2 min read
मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 20, 2026

Farah Khan On Working With Shahrukh Khan

Farah Khan Will Work With Shahrukh Khan (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Farah Khan On Working With Shahrukh Khan: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और सफल निर्देशक फराह खान ने हाल ही में फैंस को बड़ी जानकारी दी है। लंबे समय से फिल्मों के निर्देशन से दूर रहीं फराह खान अब सालों बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि उनकी इस कमबैक फिल्म में एक बार फिर शाहरुख खान नजर आएंगे। फराह और शाहरुख की जोड़ी पहले भी बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी है, ऐसे में इस खबर ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

फराह खान 12 साल बाद करेंगी निर्देशन

फराह खान को इंडस्ट्री में सिर्फ एक कोरियोग्राफर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एंटरटेनमेंट, इमोशन और मसाले का जबरदस्त तड़का लगाया। उनकी फिल्मों का अपना एक अलग अंदाज रहा है, जिसे दर्शक आज भी मिस करते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से सोशल मीडिया पर उनकी वापसी की मांग उठती रही है।

फरान खान ने व्लॉग में दी जानकारी

हाल ही में फराह खान ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान अपने निर्देशन में लौटने की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह रही कि यह ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक घरेलू मुलाकात के दौरान सामने आया। बातचीत के दौरान जब उनसे उनकी फिल्मों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इशारों-इशारों में साफ कर दिया कि अब वह दोबारा फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं।

फिल्मों में वापसी करेंगी फराह खान

फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। अपने बेबाक अंदाज और हल्के-फुल्के मजाक के चलते उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अलग पहचान बनाई है। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यूट्यूब उनके लिए फिल्मों का विकल्प नहीं है। फराह का मानना है कि निर्देशन उनकी असली पहचान है और अब सही समय आने पर वह इसमें वापसी करेंगी।

शाहरुख खान के साथ ही करेंगी काम

जब बात उनकी अगली फिल्म की आई, तो फराह खान ने बिना किसी झिझक के यह जाहिर कर दिया कि वह अपनी अगली फिल्म सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही बनाना चाहेंगी। फराह ने निर्देशन में लौटनी की यही शर्त रखी कि वो सिर्फ शाहरुख के साथ ही होनी चाहिए। उनके इस बयान से यह लगभग तय माना जा रहा है कि फराह और शाहरुख की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फराह का यह भी कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हो पाया, तो वह इंतजार करना पसंद करेंगी।

दोनों ने साथ में की कई फिल्में

गौरतलब है कि फराह खान और शाहरुख खान ने साथ मिलकर ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांति ओम’ और ‘हैप्पी न्यू ईयर’ जैसी यादगार फिल्में दी हैं। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। फराह की आखिरी निर्देशित फिल्म करीब एक दशक पहले रिलीज हुई थी, जिसके बाद से फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

Updated on:

20 Jan 2026 11:12 am

Published on:

20 Jan 2026 10:29 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ओम शांति ओम तो सिर्फ ट्रेलर असली पिक्चर अभी बाकी है…12 साल बाद शाहरुख संग फिर काम करेंगी फराह खान

