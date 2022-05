फराह खान ने किया खुलासा, चंकी पांडे पर था क्रश, एक्टर की पत्नी से बोली थी ये बात

हाल ही में फराह खान चंकी पांडे संग कमेंटबाजी को लेकर सुर्खियों में आईं थीं। चंकी पांडे ने फराह खान को ओवर एक्टिंग का अवॉर्ड देने की बात कही थी, जिसपर पलटवार करते हुए फराह ने उन्हें पहले अपनी बेटी की एक्टिंग को देखनी की सलाह दी थी। हांलाकि ये कमेंटबाजी मजाक में हुई थी, लेकिन अब एक बार दोनों फिर चर्चा में हैं।

Published: May 17, 2022 11:10:10 am

दरअसल में हाल ही में डायरेक्टर फराह खान हाल ही में 'खतरा खतरा' शो में नज़र आईं। स दौरान कोरियोग्राफर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर आपको भी शायद यकीन ना हो। जी हां फराह खान ने खुलासा किया कि उन्हें अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे पर क्रश था। इस दौरान अनन्या पांडे भी मौजूद थीं।

farah khan reveals she had crush on chunky pandey