फरदीन खान का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने, 150 फीट की हाइट से कूदे एक्टर

Fardeen Khan Video: फरदीन खान का एक हैरतअंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 150 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में फरदीन पहले एक ऊंची क्रेन से बंधी सुरक्षा बेल्ट के साथ खड़े दिखते हैं, फिर बिना किसी झिझक के नीचे कूद जाते हैं।
150 फीट की ऊंचाई से एक्टर का कूदने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो सिंगापुर का है। अपने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए फरदीन खान ने कहा कि 150 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए उन्हें अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अभिनेता ने बताया कि बंजी जंपिंग के दौरान का उनका अनुभव रोमांचक और शानदार रहा।
अभिनेता ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “150 फीट की ऊंचाई, मगर कोई चीख, कोई घबराहट नहीं। वहां पर सिर्फ मैं और अजीब सी शांति थी। एक कदम चला और वहां पर न वजन, न विचार और न उम्र का एहसास हुआ।”
फरदीन ने आगे लिखा, “उस गिरने में मुझे शांति मिली।
जैसे ही मेरा शरीर गिरा, मानो मेरी आत्मा रुककर देखने लगी। तो कुछ सवाल और उसके उत्तर हैं: क्या यह आध्यात्मिक था? हां। क्या यह मूर्खतापूर्ण था? हां। क्या मैं पागल हूंं? हां, बिल्कुल हूं। क्या मैं यह फिर से करूंगा? जिसका जवाब भी एक पल में दिया, हां!
फरदीन खान हाल ही में फिल्म ‘हाउसफुल 5’ में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल थे।
साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म 6 जून को रिलीज हुई थी।
बता दें ‘हाउसफुल’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके बाद ‘हाउसफुल 2’ 2012 में, ‘हाउसफुल 3’ 2016 में और ‘हाउसफुल 4’ 2019 में आई।
अब फरदीन खान जल्द ही कन्नड़ एक्शन फिल्म ‘डेविल’ में दिखाई देंगे। प्रकाश के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ दर्शन, रचना राय, महेश मांजरेकर, जीशु सेनगुप्ता और मुकेश ऋषि जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में होंगे।