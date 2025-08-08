फरदीन खान का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने, 150 फीट की हाइट से कूदे एक्टर

150 फीट की ऊंचाई से एक्टर का कूदने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो सिंगापुर का है। अपने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए फरदीन खान ने कहा कि 150 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए उन्हें अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अभिनेता ने बताया कि बंजी जंपिंग के दौरान का उनका अनुभव रोमांचक और शानदार रहा।