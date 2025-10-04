पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर ड्राइवर ने रचा खेल, फरहान अख्तर की मां के साथ की धोखाधड़ी

Farhan Akhtar Mother: फरहान अख्तर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार जो खबर है वह उनकी मां से जुड़ी हुई हैं। फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी जो जानी-मानी लेखिका है उनके साथ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में हनी ईरानी के ड्राइवर और बांद्रा के एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह धोखाधड़ी इतने शातिर तरीके से की गई थी कि इसका खुलासा होने में काफी समय लग गया।