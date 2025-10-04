पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर ड्राइवर ने रचा खेल, फरहान अख्तर की मां के साथ की धोखाधड़ी

फरहान अख्तर की मां के साथ हुई धोखाधड़ी
Farhan Akhtar Mother: फरहान अख्तर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार जो खबर है वह उनकी मां से जुड़ी हुई हैं। फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी जो जानी-मानी लेखिका है उनके साथ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में हनी ईरानी के ड्राइवर और बांद्रा के एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह धोखाधड़ी इतने शातिर तरीके से की गई थी कि इसका खुलासा होने में काफी समय लग गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर नरेश सिंह जो 35 साल के हैं उन पर आरोप है कि वह फरहान अख्तर के नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाता था। जांच में पता चला कि ड्राइवर पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वाइप करता था, लेकिन गाड़ी में तेल भरवाने के बजाय, पेट्रोल पंप का कर्मचारी अरुण सिंह उसे कैश दे देता था। इसमें से दोनों अपना हिस्सा निकाल लेते थे।
इस धोखाधड़ी का खुलासा उस समय हुआ जब फरहान की मैनेजर दिया भाटिया ने गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल के पैसो पर ध्यान दिया। उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जिसकी टंकी की क्षमता 35 लीटर थी, उसमें 62 लीटर का बिल दिखाया गया था। इसके अलावा, एक ऐसी गाड़ी के लिए भी पेट्रोल के पैसे काटे गए थे, जो सात साल पहले ही बेच दी गई थी।
जब दिया भाटिया ने ड्राइवर नरेश सिंह से पूछताछ की, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में जांच में पता चला कि उसने फरहान के नाम पर जारी तीन अलग-अलग कार्डों का इस्तेमाल किया था। पूछताछ के दौरान, नरेश ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि उसे ये कार्ड 2022 में फरहान के एक पुराने ड्राइवर से मिले थे। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और मामले की आगे की जांच कर रही है।
