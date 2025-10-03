Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दुर्गा पूजा में काजोल के साथ हुई गलत हरकत! डर से कांपी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोग हुए हैरान

Kajol Sindoor Khela Video: काजोल के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस के साथ गलत हरकत देख लोग हैरान रह गए हैं, वहीं वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि काजोल कितना डर गई हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 03, 2025

Kajol Durga Puja video

काजोल का दुर्गा पूजा से वीडियो हुआ वायरल

Kajol Durga Puja Video Goes Viral: बॉलीवुड में इस समय दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन देखा जा रहा है। काजोल, रानी मुखर्जी और रुपाली गांगुली के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे में काजोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो विजयदशमी के मौके का है, जब काजोल अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंची थीं। इस वीडियो में एक शख्स काजोल को छूता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग अलग-अलग तरह के कयास लगा रहे हैं।

क्या है वीडियो में? (Kajol Video)

वीडियो में काजोल पंडाल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। इसी दौरान, भीड़ में से एक शख्स ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह काजोल को रोकने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ी में उसका हाथ गलती से एक्ट्रेस की चेस्ट पर टच होने वाला होता है और इस हरकत से अचानक काजोल भी डर जाती हैं और हैरान रह जाती हैं। बाद में वह गुस्से से उस शख्स की तरफ देखती हैं। आइये जानते हैं वीडियो की सच्चाई…

वीडियो की सच्चाई क्या है? (Kajol Durga Puja Video Goes Viral)

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उस शख्स पर गलत हरकत करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वह शायद कोई उनका ही रिश्तेदार है क्योंकि उस घटना के बाद भी काजोल उस शख्स के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं और सेल्फी भी खिंचवाती हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि वह शख्स काजोल का कोई परिचित है, और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। बल्कि, भीड़ में सुरक्षा देने की कोशिश के दौरान उसका हाथ गलती से लग गया होगा।

काजोल का ट्रेडिशनल लुक (Kajol Durga Puja Man Inappropriately Touches)

इस खास मौके पर काजोल ने सफेद रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी और उनके चेहरे पर मुस्कान उनके लुक को और भी शानदार बना रही थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो, काजोल इन दिनों अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आ रही हैं। इस शो में वह अपनी पुरानी यादों और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

03 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दुर्गा पूजा में काजोल के साथ हुई गलत हरकत! डर से कांपी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोग हुए हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, जानें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ और संघर्ष की कहानी

2 शादियां, दर्द और तानों का सफर, देखें इस एक्ट्रेस की टूटी हुई लव लाइफ की दर्दनाक कहानी
बॉलीवुड

तबेले में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, फिल्म ने रचा था इतिहास

Amitabh Bachchan Film Don Song ghai ke paan banaras wala Shoot in buffalo stable
बॉलीवुड

क्या ट्विंकल खन्ना है कपूर परिवार से, इस खुलासे से कपूर खानदान में मची खलबली, जानें क्या है पूरा मामला

क्या ट्विंकल खन्ना है कपूर परिवार से, इस खुलासे से कपूर खानदान में मची खलबली, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड

Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी
बॉलीवुड

नीता अंबानी के फाल्गुनी पाठक ने छुए पैर, फिर स्टेज पर दोनों ने गरबा से मचाई धूम, Video

Falguni Pathak touched Nita Ambani
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.