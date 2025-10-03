दुर्गा पूजा में काजोल के साथ हुई गलत हरकत! डर से कांपी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोग हुए हैरान

काजोल का दुर्गा पूजा से वीडियो हुआ वायरल
Kajol Durga Puja Video Goes Viral: बॉलीवुड में इस समय दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन देखा जा रहा है। काजोल, रानी मुखर्जी और रुपाली गांगुली के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे में काजोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो विजयदशमी के मौके का है, जब काजोल अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन के लिए पहुंची थीं। इस वीडियो में एक शख्स काजोल को छूता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग अलग-अलग तरह के कयास लगा रहे हैं।
वीडियो में काजोल पंडाल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। इसी दौरान, भीड़ में से एक शख्स ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह काजोल को रोकने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ी में उसका हाथ गलती से एक्ट्रेस की चेस्ट पर टच होने वाला होता है और इस हरकत से अचानक काजोल भी डर जाती हैं और हैरान रह जाती हैं। बाद में वह गुस्से से उस शख्स की तरफ देखती हैं। आइये जानते हैं वीडियो की सच्चाई…
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उस शख्स पर गलत हरकत करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वह शायद कोई उनका ही रिश्तेदार है क्योंकि उस घटना के बाद भी काजोल उस शख्स के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं और सेल्फी भी खिंचवाती हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि वह शख्स काजोल का कोई परिचित है, और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। बल्कि, भीड़ में सुरक्षा देने की कोशिश के दौरान उसका हाथ गलती से लग गया होगा।
इस खास मौके पर काजोल ने सफेद रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी और उनके चेहरे पर मुस्कान उनके लुक को और भी शानदार बना रही थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो, काजोल इन दिनों अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आ रही हैं। इस शो में वह अपनी पुरानी यादों और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करती हैं।
