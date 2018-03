बॅालीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने हाल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें वह एक 29 वर्षीय लड़की कीर्ति व्यास की गुमशुदगी की जानकारी दे रहे हैं। यह लड़की शुक्रवार से घर नहीं लौटी है। इसी के चलते फरहान ने अपने ट्विटर अकांउट पर पोस्ट जारी कर लोगों से मदद मांगी है।

डायबिटीज टाइप 2 से ग्रस्त है महिला

फरहान खान ने एक ट्वीट जारी कर बताया कि, 'कीर्ति 16 मार्च को अपने घर से किसी काम के लिए गईं थी लेकिन तब से वह वापस घर नहीं लौटी। कीर्ति डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी से ग्रस्त भी हैं। साथ ही उसे इस बीमारी के चलते चिकित्सिक सहायता और दवाईयों की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप उन्हें ढूंढ़ने में हमारी मदद करें।'

ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर

बता दें इस ट्वीट में कीर्ति के घरवालों के फोन नंबर मौजूद हैं। साथ ही पोस्ट में फरहान ने कीर्ति की तस्वीर भी शेयर की हैं ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो सके। उन्होंने कीर्ति की उम्र, वजन, त्वचा और लंबाई के बारे में भी साफतौर पर बताया हैं। नीचे देखें ट्वीट-

This is urgent. Please RT. pic.twitter.com/nkUj4brc4J