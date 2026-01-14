14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Farida Jalal: चौंधिया गई फैंस की आंखें… जब O’ Romeo के टीजर में गाली देते नजर आईं मशहूर एक्ट्रेस, 59 साल तक निभाए संस्कारी किरदार

फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ के टीजर में अपशब्द बोलते नजर आने पर फरीदा जलाल चर्चा में आ गई हैं। अपनी साफ-सुथरी छवि को लेकर चौंकाने वाले इस सीन पर अभिनेत्री ने सफाई देते हुए कहा है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 14, 2026

Farida Jalal - O'Romeo poster

फरीदा जलाल फोटो - ‘ओ’ रोमियो’ पोस्टर ( फोटो सोर्स: IMDb)

Farida Jalal Clarifies: अभिनेत्री फरीदा जलाल ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर सपोर्टिंग किरदार निभाए हैं और पिछले कई सालों से वह पर्दे पर मां और दादी जैसे किरदारों के लिए पहचानी जाती रही हैं। फरीदा जलाल अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों और कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम कर चुकी हैं।
हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ का टीजर रिलीज हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया।

टीजर में अपशब्द ने खींचा ध्यान (Abuse In Teaser)

फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ के टीजर में फरीदा जलाल का किरदार एक अपशब्द बोलते हुए नजर आता है। अब तक निभाए गए उनके किरदारों की वजह से उनकी छवि एक डिसेंट और संस्कारी अभिनेत्री की रही है। ऐसे में इस तरह की भाषा सुनकर दर्शक और फैंस हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने दी सफाई (Farida Jalal Clarifies In Interview)

अब फरीदा जलाल ने ‘जूम’ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह रोल क्यों स्वीकार किया और करैक्टर की इस लाइन को बोलने के लिए कैसे राजी हुईं।
फरीदा जलाल ने कहा कि वह आमतौर पर ऐसे डायलॉग्स से दूर रहती हैं, लेकिन जब आप किसी रोल के लिए हां कहते हैं, तो आपको उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना पड़ता है। फरीदा जलाल ने बताया कि वह काफी समय से ‘ओ’ रोमियो’ के निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहती थीं। जब इस फिल्म का प्रस्ताव आया, तो विशाल भारद्वाज ने उनसे पहले ही पूछ लिया था, “आप गाली देंगी न?” इस पर फरीदा जलाल ने साफ कर दिया कि वह न तो अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगी और न ही परिवार से जुड़ी गालियां देंगी। हालांकि, छोटी और मामूली-सी भाषा होने पर उन्होंने सहमति जताई। विशाल भारद्वाज ने उनकी इस बात को समझा और स्वीकार किया।

एक बार बोले गए शब्द पर मचा हंगामा

फरीदा जलाल ने बताया कि उन्होंने फिल्म में वह शब्द सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी लंबे समय से बनी छवि के चलते लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, “लोगों ने मुझे बचपन से देखा है और मैं हमेशा ऐसे डायलॉग्स से दूर रही हूं, लेकिन यह ठीक है क्योंकि यह किरदार ऐसा ही है।"

ये भी पढ़ें

इंतजार हुआ खत्म! ‘काबिल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, डायरेक्टर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
बॉलीवुड
Kaabil 2 poster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

14 Jan 2026 08:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Farida Jalal: चौंधिया गई फैंस की आंखें… जब O’ Romeo के टीजर में गाली देते नजर आईं मशहूर एक्ट्रेस, 59 साल तक निभाए संस्कारी किरदार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ में अब होगा असली खेला… मिलेगा सरप्राइज ट्विस्ट! रेहमान डकैत की धमाकेदार वापसी?

dhurndhar
बॉलीवुड

Neil Nitin Mukesh: दर्शकों को नहीं पसंद आया गोरा-चिट्टा एक्टर, विलेन बन लूटी महफिल

Neil Nitin Mukesh Birthday
बॉलीवुड

मेरे चरित्र और गरिमा को तोड़ने की कोशिश… सुसाइड करने वाली थीं साध्वी हर्षा रिछारिया

Sadhvi Harsha Richhariya
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ ने काटा ऐसा गदर… तोड़ डाला नौ साल का रिकॉर्ड, फींकी पड़ी अब तक की भारतीय फिल्में

dhurndhar
बॉलीवुड

60 साल के बाद भी ‘भाईजान’ का वही स्वैग… कृति सनोन की बहन के रिसेप्शन में सलमान खान ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

SALLU
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.