Farida Jalal: चौंधिया गई फैंस की आंखें… जब O’ Romeo के टीजर में गाली देते नजर आईं मशहूर एक्ट्रेस, 59 साल तक निभाए संस्कारी किरदार

अब फरीदा जलाल ने ‘जूम’ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह रोल क्यों स्वीकार किया और करैक्टर की इस लाइन को बोलने के लिए कैसे राजी हुईं।

फरीदा जलाल ने कहा कि वह आमतौर पर ऐसे डायलॉग्स से दूर रहती हैं, लेकिन जब आप किसी रोल के लिए हां कहते हैं, तो आपको उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना पड़ता है। फरीदा जलाल ने बताया कि वह काफी समय से ‘ओ’ रोमियो’ के निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहती थीं। जब इस फिल्म का प्रस्ताव आया, तो विशाल भारद्वाज ने उनसे पहले ही पूछ लिया था, “आप गाली देंगी न?” इस पर फरीदा जलाल ने साफ कर दिया कि वह न तो अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगी और न ही परिवार से जुड़ी गालियां देंगी। हालांकि, छोटी और मामूली-सी भाषा होने पर उन्होंने सहमति जताई। विशाल भारद्वाज ने उनकी इस बात को समझा और स्वीकार किया।