2 करोड़ की मांग… विवादों में बना ये किरदार, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने O Romeo के मेकर्स पर ठोका हर्जाना

बता दें कि मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर रहे हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक विशाल भारद्वाज को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें सनोबर का दावा है कि फिल्म में शाहिद कपूर का लुक, अंदाज और हाव-भाव उनके दिवंगत पिता हुसैन उस्तरा से हूबहू मिलते हैं और उनका आरोप है कि मेकर्स ने बिना परिवार की अनुमति और जानकारी के बगैर उनके पिता के जीवन पर बेस्ड फिल्म बनाई है। इतना ही नहीं, इसी आधार पर सनोबर ने अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का हवाला दिया और 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है और जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है।