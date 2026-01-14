इंतजार हुआ खत्म! ‘काबिल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, डायरेक्टर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Hritik Roshan Next Film: ह्रितिक रोशन ने हाल ही में 10 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसमें उनकी पूरी फैमिली और करीबी दोस्त शामिल हुए। हालांकि, साल 2025 उनके लिए विशेष नहीं रहा। उनकी फिल्म ‘वॉर 2’ बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। अब ह्रितिक की एक ऐसी फिल्म के सीक्वल को लेकर खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, बल्कि दर्शकों से भी सराहना बटोरी थी।