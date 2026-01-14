14 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

इंतजार हुआ खत्म! ‘काबिल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, डायरेक्टर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

ह्रितिक रोशन के जन्मदिन के बाद उनकी अगली फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वे अपनी 2017

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 14, 2026

Kaabil 2 poster

फिल्म ‘काबिल 2’ पोस्टर (फोटो सोर्स: IMDb)

Hritik Roshan Next Film: ह्रितिक रोशन ने हाल ही में 10 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसमें उनकी पूरी फैमिली और करीबी दोस्त शामिल हुए। हालांकि, साल 2025 उनके लिए विशेष नहीं रहा। उनकी फिल्म ‘वॉर 2’ बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। अब ह्रितिक की एक ऐसी फिल्म के सीक्वल को लेकर खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, बल्कि दर्शकों से भी सराहना बटोरी थी।

संजय गुप्ता का पोस्ट ने बढ़ाई हलचल (Sanjay Gupta Latest Post)

ह्रितिक रोशन की अगली फिल्म को लेकर वैसे तो कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, ‘कृष 4’, ‘अल्फा’, यहां तक कि ‘डॉन 3’ में भी उनके होने की चर्चा है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है।

इसी बीच कल मंगलवार को निर्देशक संजय गुप्ता, जिन्होंने ह्रितिक रोशन के साथ फिल्म ‘काबिल’ बनाई थी, ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की। उनके मुताबिक, ‘काबिल 2’ की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। इसके बाद से यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ह्रितिक की अगली फिल्म ‘काबिल 2’ हो सकती है।

सोशल मीडिया पर जब संजय गुप्ता से काबिल को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने लिखा- “यह पूरी तरह तैयार है! और इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक!”

इसके बाद यह खबर तेजी से नेटिजंस के बीच फैल गई कि ‘काबिल 2’ बन रही है। ऐसे में फैंस का यह अनुमान लगाना गलत नहीं था कि इसमें ह्रितिक रोशन नजर आ सकते हैं। हालांकि, संजय गुप्ता ने इस फिल्म में कौन-कौन कलाकार होंगे, इस पर अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है और खबर लिखे जाने के समय उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर अनवेलबल था।

फिल्म ‘काबिल’ किस बारे में थी? (About Kaabil)

ह्रितिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म ‘काबिल’ एक रिवेंज थ्रिलर थी, जिसे संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। यह कहानी दो नेत्रहीन लोगों रोहन और सुप्रिया की प्रेम कहानी पर बेस्ड थी। इनकी खुशहाल जिंदगी एक दर्दनाक घटना के बाद पूरी तरह बिखर जाती है, जिसके बाद रोहन अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की राह पर निकल पड़ता है।

ह्रितिक ने खुद दिया था हिंट (Hritik Roshan Gave Hint)

जनवरी 2025 में ‘The Roshans’ डॉक्यूमेंट्री के प्रमोशन के दौरान, जब ह्रितिक रोशन से पूछा गया कि उनकी किस फिल्म को सीक्वल मिलना चाहिए, तो उन्होंने बिना झिझक ‘काबिल’ का नाम लिया था।

सूबेदार रतन सिंह की यादें ताजा, क्या ‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे पुनीत इस्सर?
मनोरंजन
Puneet Issar - Border2 photo

