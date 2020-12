Shehla Rashid पर पिता ने टेरर फंडिंग का लगाया आरोप, कंगना रनौत ट्वीट कर बोलीं- मैं पैदाइशी मूर्ख हूं

नई दिल्ली: जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद पर उनके पिता अब्दुल राशिद शोरा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पिता ने उन्हें ऐंटी नैशनल बताया है। शेहला के पिता ने उनपर टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। इसके साथ ही उन्होंने शेहला की एनजीओ की फंडिंग की जांच करवाने की भी मांग की है। शेहला पर उनके पिता द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है।

कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं। ऐसे में अब उन्होंने शेहला के मुद्दे पर अपनी बात कही है। कगंना ने शेहला के पिता का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी पर ज़हूर वटली और राशिद इंजीनियर से 3 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया है। ये दोनों को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हैं। कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "देशद्रोह से आपको पैसा, अंतरष्ट्रिया पुरस्कार, मित्र, सहयोग सब कुछ मिलेगा, मगर देशप्रेम से आपको दुश्मन मिलेंगे,संघर्ष मिलेगा, पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई विरासत में मिलेगी,आपकी ज़िंदगी है आपका निर्णय होना चाहिए,समझदारी की ज़िंदगी जीनी है या मूर्खता की? मैं तो पैदाइशी मूर्ख हूं।" उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

पिता के आरोपों पर पलटवार

पिता के आरोपों पर शेहला ने जवाब देते हुए कहा कि उनके पिता घरेलू हिंसा करते हैं। ऐसे में जब उनकी मां, बहन और उन्होंने पिता से अलग होने का फैसला किया तो उन्होंने उनपर आरोप लगाकर अपना बदला निकाला है। शेहला ने ट्वीट कर कहा, आप में से कई लोगों ने मेरे जैविक पिता का वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने मेरी मां, बहनों और मुझ पर गंभीर आरोप लगाये हैं। इसे सपाट रखते हुए, मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी पत्नी को पीटने वाले और गाली-गलौज करने वाले इंसान है। हमने आख़िरकार उनसे अलग होने का क़दम उठाया और यह वीडियो उसी की प्रतिक्रिया है।

1) Many of you must have come across a video of my biological father making wild allegations against me and my mum & sis. To keep it short and straight, he's a wife-beater and an abusive, depraved man. We finally decided to act against him, and this stunt is a reaction to that. pic.twitter.com/SuIn450mo2