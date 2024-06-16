Patrika LogoSwitch to English

Father's Day Special: 'फादर्स डे' पर अनुष्का शर्मा ने दिया विराट कोहली को खास तोहफा, तस्वीरें वायरल

Father's Day 2024: बेटी वामिका और बेटा अकाय की तरफ से पत्नी अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को खास तोहफा दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jun 16, 2024

Father's Day 2024 Virat Kohli-Anushka Sharma

Father's Day 2024 Virat Kohli-Anushka Sharma

Virat Kohli-Anushka Sharma: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रविवार को अपने पति और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 'फादर्स डे' की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ''एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों में इतना अच्छा कैसे हो सकता है।''

इंस्टाग्राम पर अनुष्का के 67.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्‍होंने हाथ से बनी एक तस्‍वीर शेयर की, जिस पर पीले रंग में दो पैरों के निशान हैं। इस पर लाल दिल के साथ 'हैप्पी फादर्स डे' भी लिखा है।
इस पोस्ट को कैप्शन दिया गया, "एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हम आपसे प्यार करते हैं विराट कोहली।''

अनुष्का की पोस्ट पर फैन्स ने कमेंट्स

अनुष्का की पोस्ट पर फैन्स ने कमेंट्स किए हैं। एक फैन्स ने लिखा, "सबसे अच्छा पति, सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा इंसान।" एक अन्य यूजर ने कहा, "आज इंटरनेट पर सबसे प्यारी चीज।"

अनुष्का ने दिसंबर 2017 में इटली में विराट से शादी की थी। दंपति के दो बच्चे बेटी वामिका और बेटा अकाय हैं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का पिछली बार शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ 2018 की कॉमेडी-ड्रामा 'जीरो' में नजर आई थीं।

उनकी अगली फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' है, जिसमें वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की भूमिका निभा रही हैं। बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखित, प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित और क्लीन स्लेट फिल्म के बैनर तले कर्णेश शर्मा द्वारा निर्मित है।

इसमें दिव्येंदु भट्टाचार्य, रेणुका शहाणे, अंशुल चौहान, कौशिक सेन, महेश ठाकुर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

आईपीएल-2024 में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद टी-20 विश्व कप में उतरे कोहली तीन पारियों में मात्र पांच रन ही बना पाए। उनका सर्वाधिक स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ चार रन का रहा है।

संबंधित विषय:

अनुष्का शर्मा

Bollywood News

विराट कोहली

विराट कोहली

Updated on:

25 Oct 2025 11:28 am

Published on:

16 Jun 2024 10:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Father's Day Special: 'फादर्स डे' पर अनुष्का शर्मा ने दिया विराट कोहली को खास तोहफा, तस्वीरें वायरल

बड़ी खबरें

