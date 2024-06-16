Father’s Day Special: ‘फादर्स डे’ पर अनुष्का शर्मा ने दिया विराट कोहली को खास तोहफा, तस्वीरें वायरल

इंस्टाग्राम पर अनुष्का के 67.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्‍होंने हाथ से बनी एक तस्‍वीर शेयर की, जिस पर पीले रंग में दो पैरों के निशान हैं। इस पर लाल दिल के साथ 'हैप्पी फादर्स डे' भी लिखा है।

इस पोस्ट को कैप्शन दिया गया, "एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हम आपसे प्यार करते हैं विराट कोहली।''