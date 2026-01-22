गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगा फिल्म इंडस्ट्री का दम, कर्तव्य पथ पर इतिहास रचने को तैयार है ये फिल्ममेकर

इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली इन दिनों काफी बिजी हैं। वो सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को को-प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 20 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, उनकी सबसे फेमस अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ नजर आने वाले है। साथ ही, 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर निकलने वाली ये झांकी न केवल भंसाली की कला का सम्मान होगी, बल्कि ये भारतीय सिनेमा के उन करोड़ों दर्शकों और कलाकारों को भी एक ट्रिब्यूट होगा, जिन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बनाया है।