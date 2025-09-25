Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Sholay: फिल्म ‘शोले’ का 50 साल बाद असली क्लाईमैक्स आएगा सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे

50 Year Of Sholay: फिल्म शोले को 15 अगस्त 2025 को पूरे 50 साल हो गए हैं। ऐसे में अब फिल्म दोबारा बड़े पर्दे पर अपने असली क्लाईमैक्स के साथ इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में दिखाई जाएगी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 25, 2025

Film Sholay original climax
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र फिल्म शोले का एक सीन

50 Year Of Sholay: साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले को डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स ने फ्लॉप समझ लिया था। क्योंकि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था, लेकिन अचानक 1 हफ्ते बाद फिल्म ने वो कारनामा कर दिखाया, जो इतिहास के पन्नों में छप गया। फिल्म की स्टारकास्ट से लेकर फिल्म की कहानी और डायलॉग लोगों की जुबान पर आ गए, ये वो फिल्म बनी जो सिनेमाघरों में पूरे 50 हफ्तों तक लगी रही थी। ऐसे में फिल्म एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 50 साल बाद, दर्शक इसे अपने असली क्लाइमैक्स के साथ देख पाएंगे।

शोले का 50 साल बाद असली क्लाईमैक्स देख पाएंगे लोग (Sholay Origional Climax)

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और यादगार फिल्म 'शोले' एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। फिल्म शोले का क्लाईमैक्स असली वाला क्या था वह अब सामने आने वाला है। जी हां! फिल्म शोले एक बार फिर सिनेमाघरों में अपने असली क्लाईमैक्स से साथ रिलीज होगी, जिसे पहले सेंसरशिप की वजह से हटा दिया गया था। अब यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी (IFFS) में दिखाई जाएगी।

फिल्म शोले का एक सीन (Photo Source- X)

क्या है शोले का असली क्लाइमैक्स में?

फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने शोले के एंडिंग के दो वर्जन शूट किए थे। 1975 में फिल्म एक क्लाईमैक्स के साथ रिलीज हुई थी, जिसमें दर्शकों को दिखाया गया था कि गब्बर सिंह (अमजद खान) को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असली क्लाईमैक्स वह है जिसमें ठाकुर (संजीव कुमार) अपने परिवार का बदला लेने के लिए आखिर में गब्बर सिंह को मार देता है। उस समय सेंसरशिप और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के चलते इस क्लाइमैक्स को बदल दिया गया था। अब 50 साल बाद, फिल्म को 4K टेक्नोलॉजी में री-स्टोर किया गया है, जिसमें यह ओरिजिनल क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा।

डिलीट हुआ क्लाईमैक्स कैसे हुआ री-स्टोर?

फिल्म के इस ओरिजिनल वर्जन को बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और रमेश सिप्पी फिल्म्स ने मिलकर इस पर काम किया और लंदन से फिल्म के ओरिजिनल कलर प्रिंट्स मंगाए गए। इसके अलावा, पुराने नेगेटिव्स और हटाए गए सीन को सालों की मेहनत के बाद खोजा गया है।

फेस्टिवल के डायरेक्टर मितु भौमिक लांगे ने बताया कि वह ‘शोले’ की इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बेहद एक्साइटेड है। शोले’ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय कहानियों और यादों का हिस्सा बन चुकी है। इतने साल बाद फिल्म के असली एंडिंग को सामने लाना सिर्फ एक रिस्टोर प्रोसेस नहीं है बल्कि एक डायरेक्टर की असली सोच को सामने लाना है।

कब और कहां दिखेगी? (Sholay Origional Climax When And Where to Watch)

बता दें, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी 9 से 11 अक्टूबर तक होगा। इसमें 'शोले' का स्पेशल स्क्रीनिंग सेशन रखा गया है और यहीं पर दर्शक पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स देख पाएंगे। इस फिल्म में सभी बड़े-बड़े सितारों ने काम किया था। जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान थे। सभी की एक्टिंग ने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट फिल्म बना दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

25 Sept 2025 03:33 pm

Published on:

25 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sholay: फिल्म ‘शोले’ का 50 साल बाद असली क्लाईमैक्स आएगा सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.