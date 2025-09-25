Sholay: फिल्म ‘शोले’ का 50 साल बाद असली क्लाईमैक्स आएगा सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे

50 Year Of Sholay: साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले को डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स ने फ्लॉप समझ लिया था। क्योंकि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था, लेकिन अचानक 1 हफ्ते बाद फिल्म ने वो कारनामा कर दिखाया, जो इतिहास के पन्नों में छप गया। फिल्म की स्टारकास्ट से लेकर फिल्म की कहानी और डायलॉग लोगों की जुबान पर आ गए, ये वो फिल्म बनी जो सिनेमाघरों में पूरे 50 हफ्तों तक लगी रही थी। ऐसे में फिल्म एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 50 साल बाद, दर्शक इसे अपने असली क्लाइमैक्स के साथ देख पाएंगे।