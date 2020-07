फिल्म निर्माता का बड़ा कदम, फिल्मों के लिए बना रहे kovid 19 insurance लेने की योजना

एक्ट्रेस तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म ‘लूप लपेटा’ (Actress Taapsee Pannu upcoming film 'Loop Lapeta') बॉलीवुड में कोविड-19 बीमा के लिए कवर की जाने वाली पहली फिल्मों (first films in Bollywood to be covered for Kovid-19 insurance) में से एक हो सकती है। फिल्म के निर्माता अतुल कसबेकर और तनुज गर्ग (The film producers Atul Kasbekar and Tanuj Garg) अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कोविड-19 बीमा लेने एक कानूनी विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि ‘लूप लपेटा’ कोविड-19 बीमा (Kovid-19 insurance) द्वारा कवर की जाने वाली पहली फिल्म हो सकती है। यह फिल्म टॉम टाइवर की 1998 में बनी जर्मन हिट ‘रन लोला रन’ का भारतीय रूपांतरण है।

कसबेकर ने कहा, 'हम अभी एक कानूनी विशेषज्ञ आनंद देसाई के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिल्म का बीमा अब तक किसी अभिनेता की बीमारी, प्राकृतिक आपदा जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए किया जाता है लेकिन कोविड-19 नई चीज है। लिहाजा अभी हम इसके विवरण पर काम कर रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'उदाहरण के लिए यदि क्रू के एक सदस्य का परीक्षण पॉजिटिव आता है तो पूरे क्रू को क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में निर्माता का वह नुकसान कवर हो जाएगा जो उस दौरान होगा।' ‘लूप लपेटा’ की शूटिंग अप्रैल और मई में मुंबई और गोवा में होनी थी। फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग बाहर होनी है लेकिन उस दौरान लॉकडाउन होने के कारण अब फिर से इसकी तारीखें तय होंगी।

कसबेकर ने स्वीकार किया कि फिल्म का शूट शेड्यूल फिलहाल अस्थायी है। उन्होंने कहा, 'कि ज्यादातर शूटिंग बाहर होनी है इसलिए हम इसे बारिश में करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। सब ठीक रहा तो दीवाली के बाद हम इस पर काम करेंगे।'