मनोरंजन जगत ने खोया एक और सितारा, 57 साल के इस गायक की हुई गंभीर बीमारी से मौत

Flutist Deepak Sarma Passes Away: मनोरंजन जगत से एक और दुद खबर सामने आई है। असम के एक और लीजेंड प्रसिद्ध बांसुरी वादक दीपक सरमा (Flutist Deepak Sarma Passes Away) ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे दीपक सरमा का चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ संगीत जगत, बल्कि पूरे असम को शोक में डाल दिया है। यह दुखद खबर ऐसे समय आई है, जब असम अभी तक अपने प्रिय गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg Death) की असमय मौत के सदमे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था। असम के लिए यह सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं, बल्कि अपनी विरासत की एक और आवाज खो देने जैसा क्षण है।