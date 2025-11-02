‘स्पर्म कॉकटेल’ पीने वाली फेमस सिंगर का 7 महीने बाद एक और बड़ा खुलासा, नए पोस्ट से मची खलबली

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज से 8 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी के उन हिस्सों का सामना करते हुए जाने देने का फैसला किया, जिन्हें मैंने खुद चुन रखा था। उस फैसले ने मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। शराब ने मेरे अंदर की आवाज को दबा दिया, मेरे सपनों को रोक दिया और मेरे अंदर घूमते हुए बेफिक्री के डर का पीछा किया। लेकिन आज मैं साफ हूं। आज मैं विश्वास से चलती हूं। डर और विश्वास दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं और शायद देख नहीं पाते, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने डर के बजाय विश्वास को चुना। मुझे अपनी ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि हार मानने में मिली।”