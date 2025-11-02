Patrika LogoSwitch to English

‘स्पर्म कॉकटेल’ पीने वाली फेमस सिंगर का 7 महीने बाद एक और बड़ा खुलासा, नए पोस्ट से मची खलबली

Jessica Simpson: स्पर्म पीने के खुलासे के बाद 45 साल की फेमस हॉलीवुड सिंगर ने एक और नया खुलासा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर बताया कि 8 साल बाद शराब...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 02, 2025

Jessica Simpson Latest Post

फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस-सिंगर जेसिका सिम्पसन (इमेज सोर्स: गायिका इंस्टाग्राम)

Jessica Simpson Latest Post: आज से ठीक 7 महीने पहले 45 साल की फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस-सिंगर जेसिका सिम्पसन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि वह सिंगिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक खास सप्लीमेंट (ड्रिंक) ले रही हैं, जिसमें ‘सांप का स्‍पर्म’ होता है। उनके इस खुलासे के बाद लोग दंग रह गए थे। गायक की खूब ट्रोलिंग भी हुई। इस बीच एक्ट्रेस ने एक और बड़ा खुलासा किया है।

जेसिका सिम्पसन का नया खुलासा

‘फीमेल फर्स्ट UK’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 साल की स्टार ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर आठ साल शराब छोड़ने का जश्न मनाया और बताया कि शराब से दूर रहने से उनकी जिंदगी कैसे बदल गई।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज से 8 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी के उन हिस्सों का सामना करते हुए जाने देने का फैसला किया, जिन्हें मैंने खुद चुन रखा था। उस फैसले ने मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। शराब ने मेरे अंदर की आवाज को दबा दिया, मेरे सपनों को रोक दिया और मेरे अंदर घूमते हुए बेफिक्री के डर का पीछा किया। लेकिन आज मैं साफ हूं। आज मैं विश्वास से चलती हूं। डर और विश्वास दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं और शायद देख नहीं पाते, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने डर के बजाय विश्वास को चुना। मुझे अपनी ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि हार मानने में मिली।”

शराब छोड़ने का दावा

इसे पहले जेसिका ने दावा किया था कि शराब छोड़ने के बाद से वह ज़्यादा ईमानदार और अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखने लगी हैं। सिंगर ने शराब छोड़ने के अपने फैसले का क्रेडिट म्यूजिक से दोबारा जुड़ने को दिया।

‘पीपल’ मैगजीन को दिए इंटरव्यू में गायक ने बताया था, “जब मैंने 2016 में म्यूजिक लिखना शुरू किया, तब मैंने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू किया और इसकी वजह से मैं जगहों पर जाकर खुद पर तरस खाने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं खुद पर तरस क्यों महसूस करना चाहती थी, सिवाय इसके कि शराब मुझसे झूठ बोल रही थी और कह रही थी, ‘तुम ज़्यादा बहादुर हो क्योंकि तुम यह बात मेरे साथ कह सकती हो’।
बता दें जेसिका, इस साल की शुरुआत में एरिक जॉनसन से अलग होने की घोषणा की थी।

13 साल बाद भारत लौटे फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट बना चोरी का अड्डा, जेबकतरों ने फैंस के उड़ाए 80 मोबाइल, मचा हड़कंप
बॉलीवुड
Enrique Iglesias

हॉलीवुड

मनोरंजन

