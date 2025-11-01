13 साल बाद भारत लौटे फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट बना चोरी का अड्डा, जेबकतरों ने फैंस के उड़ाए 80 मोबाइल, मचा हड़कंप

पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस कॉन्सर्ट में 80 मोबाइल चोरी (इमेज सोर्स: सिंगर enriqueiglesias इंस्टाग्राम)
Enrique Iglesias Concert News: ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन एनरिक इग्लेसियस ने जब मुंबई के स्टेज पर कदम रखा तो माहौल में बिजली सी दौड़ गई। 13 साल बाद भारत लौटे इस स्पैनिश स्टार को सुनने के लिए 25 हजार से ज्यादा फैंस बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के MMRDA ग्राउंड में उमड़ पड़े। एनरिक के हिट गानों पर लोग झूम रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ लोग मस्ती नहीं, मौका तलाश रहे थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉन्सर्ट की चमक-दमक के बीच 80 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिससे खुशियों की रात कई लोगों के लिए परेशानी में बदल गई। पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत दर्ज कर ली गई है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब एक तरफ फैंस एनरिक के लाइव कॉन्सर्ट की यादें सहेज रहे हैं, तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस चोरों को पकड़ने के मिशन पर जुट गई है।
स्पैनिश सिंगर और राइटर एनरिक इग्लेसियस का मुंबई में 29 अक्टूबर को एक ही कॉन्सर्ट होना था, लेकिन कुछ ही घंटों में सिंगर के कॉन्सर्ट के सारे टिकट देखते ही देखते बिक गए और इस वजह से सिंगर का दूसरा शो 30 अक्टूबर को रखना पड़ा।
कॉन्सर्ट की टिकट वीआईपी पास के लिए 14,000 रुपए और जनरल एंट्री के लिए 7,000 रुपए से शुरू थी। दो दिन के कॉन्सर्ट में फैंस की भीड़ को सिंगर के गानों पर थिरकते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी शो में देखा गया।
एनरिक इग्लेसियस ने भी अपने सोशल मीडिया पर फैन मूमेंट को कैप्चर किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें गाड़ी में बैठी लड़की मुंबई के जाम में फंसी थी, लेकिन वह गाड़ी में बैठे सिंगर को प्यार से निहार रही थी। सिंगर ने भी गाड़ी की खिड़की नीचे करके लड़की को 'हाय' कहा और उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
बता दें स्पैनिश पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस 13 साल पहले 2012 में भारत आए थे, इससे पहले 2004 में भी आ चुके हैं। हर बार उन्होंने अपनी आवाज और एनर्जी से देशभर के फैंस का दिल जीत लिया था। उस वक्त उन्होंने पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों में लाइव परफॉर्म करके लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था।
उनके हिट गाने जैसे Hero, Bailamos और Tonight (I’m Lovin’ You) आज भी म्यूजिक लवर्स के प्लेलिस्ट में शामिल हैं। यही वजह है कि जब वो फिर से भारतीय मंच पर लौटे, तो माहौल सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि संगीत का जश्न बन गया, जहां हर सुर के साथ लोगों की धड़कनें भी ताल मिला रही थीं।
