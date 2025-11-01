13 साल बाद भारत लौटे फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट बना चोरी का अड्डा, जेबकतरों ने फैंस के उड़ाए 80 मोबाइल, मचा हड़कंप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉन्सर्ट की चमक-दमक के बीच 80 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिससे खुशियों की रात कई लोगों के लिए परेशानी में बदल गई। पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत दर्ज कर ली गई है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब एक तरफ फैंस एनरिक के लाइव कॉन्सर्ट की यादें सहेज रहे हैं, तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस चोरों को पकड़ने के मिशन पर जुट गई है।