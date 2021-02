धोखाधड़ी केस में सनी लियोनी को बड़ी राहत, केरल हाई कोर्ट सुनाया ये फैसला

बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन लंबे समय से किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आई। अपने फैंस के लिए वह धमाकेदार गाने से रूबरू होती रहती है। सनी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। आपको बता दे कि वह अपनी फिल्मों लेकर ही बल्कि धोखाधड़ी के मामले में फंसी हुई है। सनी लियोनी ने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामला एक इवेंट कंपनी की ओर से दायर किया गया था। इवेंट कंपनी का आरोप है कि सनी लियोनी ने कंपनी की ओर से 2019 में आयोजित एक वेलेंटाइंस डे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 29 लाख रुपये लिए थे। पेमेंट लेने के बाद भी वह इवेंट में नहीं आईं।

गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सनी लियोनी को 29 लाख की धोखाधड़ी मामले में केरल हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। ताजा खबरों के अनुसार, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों एक्ट्रेस ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद बुधवार को उनकी याचिका पर फैसला सुनाया गया।

अभिनेत्री ने खुद को बताया निर्दोष

जमानत के लिए दायर की गई याचिका सनी लियोनी उर्फ करनजीत कौर वोहरा, उनके पति डैनियल वेबर और एक अन्य व्यक्ति की ओर से है। याचिका में कहा गया है कि वे निर्दोष हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन लोगों के खिलाफ कोई भी आपराधिकता मामला नहीं बनता है।

Kerala High Court restraints Crime Branch from arresting actor Sunny Leone in connection with an alleged financial fraud of Rs 29 lakhs. The order has come after considering the anticipatory bail plea of the actor.