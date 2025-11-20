'एग फ्रीज करो...' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स

राम चरण की पत्नी और अपोलो हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर उपासना कोनिडेला (सोर्स: X @UpasanaKamineni)
Ram Charan Wife Upasana Trolled: साउथ सुपरस्टार राम चरण की पत्नी और अपोलो हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर उपासना कोनिडेला ने अपने एग फ्रीजिंग से जुड़े बयान पर ट्रोलिंग करने पर वालो को जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर ना केवल अपनी स्थिति साफ की है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और ऑप्शन पर भी जोर दिया।
दरअसल, कुछ समय पहले आईआईटी हैदराबाद में एक सेशन के दौरान उपासना ने बताया, 'महिलाओं के लिए एग फ्रीज करना सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि ये उन्हें अपनी शर्तों और बिना किसी दबाव पर शादी और बच्चे पैदा करने की फ्रिडम देता है, इसीलिए एग फ्रीज कराना सहीं है।' इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस और ट्रोलिंग शुरू हो गई, जिसे 'विशेषाधिकार प्राप्त' वर्ग का बयान बताया जा रहा था।
अब अपने जवाब में उपासना ने साफ बताया है कि वो किसी भी अस्पताल या किसी भी चीज को खास तौर पर प्रमोट नहीं कर रही थीं, बस उनका ये एक ओपिनियन था। उन्होंने लिखा, 'मैं खुश हूं कि मैंने एक स्वस्थ बहस शुरू की और आप सभी के सम्मानजनक जवाब की शुक्रगुजार भी हूं।' साथ ही, उन्होंने उन लोगों से भी अपील की जो 'नौकरी देने वाले हैं और उन्हें जो सिर्फ महिलाओ को काम पर रखते है।'
इतना ही नहीं, उपासना ने अपने ट्वीट के साथ दो तस्वीरें भी शेयर की है, जिनमें उन्होंने 'जरूरी फैक्ट्स' बताए है। जिसमें उन्होंने सवाल उठाए है, 'क्या किसी महिला का सामाजिक दबाव के बजाय प्यार के लिए शादी करना गलत है? क्या अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बच्चा करना गलत है? या फिर करियर पर फोकस करना गलत है?' इसके बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ की बात शेयर करते हुए कहा, 'मैंने 27 साल की उम्र में प्यार के लिए शादी की और 29 साल में व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों से एग फ्रीज करने का फैसला लिया। इसके बाद मेरा पहला बच्चा 36 साल में हुआ और अब 39 साल में मैं जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हूं।'
दरअसल, इसपर उन्होंने साफ बताया है कि अपनी शादी और करियर दोनों को बराबर महत्व दिया है और उनके लिए 'शादी, करियर में कोई कम्पटीशन नहीं है।' उन्होंने आगे बताया, 'मैंने टाइमलाइन को चुना, ये प्रिविलेज नहीं है, मेरा अधिकार है।'
इसके बाद उपासना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यूजर्स के कमेंट आने शूरू हो गए है। एक यूजर ने लिखा, 'वो मूल रूप से बच्चों को फाइनैंशल इंडिपेंडेंसी को एक जरिया बनाकर अपोलो IVF और एग-फ्रीजिंग के बिजनेस को बेच रही हैं । तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'अगर किसी के पास पैसा है तो वो कुछ भी बोल सकता है.. एक मिडल क्लास से एक सच्ची सीख सुनिए जो जीवन में सफल हुआ। साथ ही अन्य ने लिखा, 'ये सब अमिरी है, उन लोगों की बात मत सुनिए जिनके माता-पिता बहुत अमीर हैं।'
