'एग फ्रीज करो...' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स

इतना ही नहीं, उपासना ने अपने ट्वीट के साथ दो तस्वीरें भी शेयर की है, जिनमें उन्होंने 'जरूरी फैक्ट्स' बताए है। जिसमें उन्होंने सवाल उठाए है, 'क्या किसी महिला का सामाजिक दबाव के बजाय प्यार के लिए शादी करना गलत है? क्या अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बच्चा करना गलत है? या फिर करियर पर फोकस करना गलत है?' इसके बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ की बात शेयर करते हुए कहा, 'मैंने 27 साल की उम्र में प्यार के लिए शादी की और 29 साल में व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों से एग फ्रीज करने का फैसला लिया। इसके बाद मेरा पहला बच्चा 36 साल में हुआ और अब 39 साल में मैं जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हूं।'