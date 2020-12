शादी के बाद फ्लाइट में एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन से टकरा बैठीं गौहर खान, दोनों ने एक-दूसरे को देखते ही...

नई दिल्ली: एक्ट्रेस गौहर खान ने 25 दिसंबर को बॉयफ्रेंड जैद दरबार संग निकाह किया है। दोनों के निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। चार-पांच दिनों तक निकाह की रस्में चलीं। ऐसे में माना जा रहा था कि अब दोनों हनीमून के लिए रवाना होंगे। लेकिन रविवार को नई नवेली दुल्हन गौहर काम के लिए जातीं दिखीं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। एयरपोर्ट तक उन्हें पति जैद ने छोड़ा। लेकिन फ्लाइट के अंदर गौहर की मुलाकात उनके एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन से हो गई।

बराबर में बैठीं थी गौहर

दरअसल, कुशाल भी उसी फ्लाइट में सवार थे और गौहर की बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। ऐसे में कुशाल ने एक वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी से शेयर की। उन्होंने कहा, "दोस्तों एक चांस बना है। मैं एक जगह जा रहा हूं और मैं अपनी एक पुरानी स्वीट दोस्त से मिला, जिसकी हाल ही में शादी हुई है और वह मेरे बराबर में बैठी हुई हैं। ये बाई चांस हुआ है कि हम दोनों मिले हैं, मैं उसे स्टॉक (घूर) नहीं कर रहा था। मैं अपने होमटाउन जा रहा हूं और वो एक शूट पर जा रही हैं। लेकिन मैं उनके लिए काफी खुश हूं। वो काफी सुंदर लग रही हैं। मिलिए गौहर खान से।"

इसके बाद कुशाल कहते हैं, "शायद मुझे आपको असलियत में मुबारकबाद देनी थी। आपके लिए मैं बहुत खुश हूं। शादी मुबारक गौहर खान। उसके बाद कुशाल के मुंह से निकलता है, हाय किस्मत।" इस मुलाकात की वीडियो शेयर करते हुए कुशाल ने लिखा, एक हसीन इत्तेफाक। उनकी ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

