लखनऊ वायरल वीडियो पर गौहर खान ने रखा अपना पक्ष, कैब ड्राइवर को एक्ट्रेस ने किया सैल्यूट

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर लखनऊ कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई करने वाली लड़की का वीडियो छाया हुआ है। आम से लेकर खास तक सभी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस गौहर खान ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। गौहर ने कैब ड्राइवर की जमकर तारीफ की है।

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/mMH7BE0wu1

गौहर खान लखनऊ वायरल वीडियो पर रिएक्शन

दरअसल, कुछ समय पहले गौहर खान को मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था। वहां पर पैपराजी ने गौहर खान से लखनऊ गर्ल के वीडियो पर उनसे सवाल पूछा। जिस पर गौहर ने कहा था कि 'कैब ड्राइवर ने इज्जत दिखाई। यह उनकी अच्छाई और व्यवहार था। जो उनके संस्कारों को दिखाता है और इसी तरह के मर्दों की पूरे भारत में जरूरत है।'

गौहर ने कैब ड्राइवर की तारीफ करते हुए आगे कहा कि 'उस लड़की ने एक औरत होने का फायदा उठाया। बदतमीजी की तो हद ही होती है। गौहर खान ने कहा को कैब ड्राइवर को सैल्यूट करती हैं।'

