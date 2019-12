Ghost Stories Trailer : 'घोस्ट स्टोरीज' के ट्रेलर में अलग अंदाज में दिखी जाह्नवी कपूर, कमजोर दिलवाले ना देखें

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की पहली नेटफ्लिक्स फिल्म घोस्ट स्टोरीज का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हो गया। इसमें हर वह बात है जो डर के मारे रोंगटे खड़े कर सकती है। इसमें दर्शकों को चार अलग-अलग शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेंगी। यह सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और दर्शक भी खूब पसंद कर रहे है। इसमें जाह्नवी को अलग ही अंदाज देखने मिलेगा। 'घोस्ट स्टोरीज' को जोया अख्तर के साथ बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिबाकर बनर्जी ने निर्देशित किया है।

करण जौहर ने इसे ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, 'कुछ डरावना और सनसनीखेज हुए बिना 13 तारीख के शुक्रवार अधूरा है...पेश है घोस्ट स्टोरीज का ट्रेलर। पहली जनवरी को आ रही है...।' इस तरह उन्होंने इस सीरीज की रिलीज डेट भी बता दी है। जोया अख्तर की फिल्म में जाह्नवी कपूर, विजय वर्मा, रघुवीर यादव, अविनाश तिवारी और मृणाल ठाकुर की एक्टिंग देखने को मिलेगी।

Friday the 13th would be incomplete without some chills, thrills and of course an absolute spook-fest... presenting the trailer of Ghost Stories! Coming 1st Jan! #YourFearsWillFindYou @netflixindia @ronniescrewvala @ashidua_fue @rsvpmovies pic.twitter.com/qhwYQpbXIj