Good News: कैटरीना कैफ ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, पति विक्की कौशल संग फोटो की शेयर, दिखाया बेबी बंप

Katrina Kaif Announces Pregnancy: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। शादी के 3 साल बाद कपल ने गुड न्यूज दी है। लंबे समय से चल रही कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरों पर आखिरकार कपल ने मंगलवार 23 सितंबर को मुहर लगा दी। दोनों ने एक खूबसूरत फोटो शेयर कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी है। जिससे दोनों के फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं।
कैटरीना और विक्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें कैटरीना सफेद रंग की स्लीवलेस ड्रेस में अपना बेबी बंप दिखा रही हैं, और विक्की भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों के चेहरे पर आने वाली खुशियों की चमक साफ दिख रही है।
इस प्यारी सी तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर शुरू करने की शुरुआत हो रही है। हमारा दिल खुशी और आभार से भरा हुआ है।" यह खबर सामने आते ही उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स बधाई देने लगे। फिल्ममेकर रिया कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई।" फैंस भी इस खबर से काफी खुश हैं और उन्हें भर-भरकर प्यार और शुभकामनाएं दे रहे हैं।
आपको बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी। उनकी शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कैटरीना और विक्की की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद है, और उनका रोमांटिक बॉन्ड हमेशा चर्चा में रहता है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल को आखिरी बार फिल्म 'छावा' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। वहीं, कैटरीना कैफ 2024 में फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में दिखी थीं।