Good News: कैटरीना कैफ ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, पति विक्की कौशल संग फोटो की शेयर, दिखाया बेबी बंप

Katrina Kaif Announces Pregnancy: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। शादी के 3 साल बाद कपल ने गुड न्यूज दी है। लंबे समय से चल रही कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरों पर आखिरकार कपल ने मंगलवार 23 सितंबर को मुहर लगा दी। दोनों ने एक खूबसूरत फोटो शेयर कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी है। जिससे दोनों के फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं।