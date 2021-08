Happy Independence Day 2021: अमिताभ बच्चन सहित कई कलाकारों का तोहफा, 'हम हिन्दुस्तानी' सॉन्ग करेंगे लॉन्च

मुंबई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और गायकों ने साथ मिलकर एक देशभक्ति गीत 'हम हिंदुस्तानी' में सहयोग किया है। भारतीय फिल्म और म्यूजिक जगत के दिग्गजों से सजा ये देशभक्ति सॉन्ग 13 अगस्त को रिलीज होगा। अमिताभ बच्चन ने बुधवार को इस सॉन्ग का प्रोमो रिलीज किया है। इस सॉन्ग में लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरी, सोनू निगम, कैलाश खेर, अलका याज्ञनिक और शब्बीर कुमार दिखाई देंगे।

T 3994 - Na Haare The Na Haare Hai .. #HumHindustani a song dedicated to all of you, from all of us .. Releasing this Independence weekend on 13th August .. #jaihind #humhindustani🇮🇳 pic.twitter.com/CbFE7lVzPe