किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए सिंगर हरभजन मान ने उठाया बड़ा कदम, अवॉर्ड लेने से किया इंकार

नई दिल्ली: देश में कृषि कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर पंजाब इंडस्ट्री की हस्तियां खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। स्टार्स ट्वीट कर किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं और इसमें सबसे आगे हैं पंजाबी सेलेब्स। अब सिंगर व एक्टर हरभजन मान ने शुक्रवार को किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शिरोमणि पंजाबी अवॉर्ड लेने से इंकार कर दिया। हरभजन का कहना है कि इस वक्त हम सभी का ध्यान किसानों के आंदोलन पर होना चाहिए।

दरअसल, हरभजन को राज्य सरकार ने शिरोमणि पंजाबी अवॉर्ड के लिए चुना था। पंजाबी भाषा विभाग ने गुरुवार की इन अवॉर्ड्स की घोषणा की थी। ऐसे में हरभजन ने एक ट्वीट के जरिए अवॉर्ड न लेने की बात कही। उन्होंने लिखा, 'मैं चयनित होने के लिए आभारी हूं, मैं विनम्रतापूर्वक भाषा विभाग से शिरोमणि गायक पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों का प्यार ही मेरे करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और अभी हम सभी का ध्यान और प्रयास शांतिपूर्ण किसानों के प्रदर्शन लिए समर्पित होना चाहिए।' उनके इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं।

