हार्दिक पांड्या की नई GF माहिका शर्मा हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- नताशा ज्यादा क्यूट थी…

हार्दिक ने हाल ही में एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने से 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ हाथ में हाथ डाले नजर आए। यही फोटो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “ पहली वाली भाभी (नताशा स्टैंकोविच) इससे ज्यादा क्यूट थी।”

दूसरे ने लिखा, “हार्दिक भाई भाभी तो अच्छी है।”

एक और ने लिखा, “ये बंदा ही असली जिंदगी जी रहा है। क्या आप लिव इन में हैं?”