हार्दिक पांड्या की नई GF माहिका शर्मा हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- नताशा ज्यादा क्यूट थी…

Hardik Pandya New Girlfriend: हार्दिक पांड्या और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। फोटो को देख एक यूजर ने लिखा…

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 23, 2025

Hardik Pandya New Girlfriend

बाएं तरफ हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा। दाएं तरफ न्यू GF माहिका शर्मा (सोर्स: क्रिकेटर इंस्टाग्राम)

Hardik Pandya GF Mahika Sharma: टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। पिछले साल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद से ही उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, लेकिन अब लग रहा है कि हार्दिक को नया प्यार मिल गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक ने हाल ही में दिल्ली की 24 साल की मॉडल महिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। दोनों एक साथ वेकेशन पर गए थे, जहां उन्होंने हार्दिक का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। यही नहीं दोनों को एक साथ दिवाली पार्टी में भी स्पॉट किया गया, जहां उनकी जोड़ी ने सबका ध्यान खींच लिया।

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को देख क्या बोले यूजर्स

हार्दिक ने हाल ही में एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने से 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ हाथ में हाथ डाले नजर आए। यही फोटो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “ पहली वाली भाभी (नताशा स्टैंकोविच) इससे ज्यादा क्यूट थी।”
दूसरे ने लिखा, “हार्दिक भाई भाभी तो अच्छी है।”
एक और ने लिखा, “ये बंदा ही असली जिंदगी जी रहा है। क्या आप लिव इन में हैं?”

माहिका से पहले जैस्मिन वालिया संग अफेयर!

हार्दिक और नताशा ने साल 2020 में सगाई की थी, और कुछ ही महीनों बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। तीन साल बाद, 2023 में, दोनों ने गोवा में हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी की। हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। मई 2024 में दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जैसे पोस्ट डालकर आपसी सहमति से अलग होने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि अब वे एक-दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन अपने बेटे की पेरेंटिंग साथ मिलकर करते रहेंगे।

वहीं माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले हार्दिक पांड्या की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए। क्रिकेटर का नाम पहले सिंगर जैस्मिन वालिया से जुड़ा था।

Bollywood

हार्दिक पांड्‍या

23 Oct 2025 03:41 pm

