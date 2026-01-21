‘कितने दिन कोई उधार देगा, राशन खरीदने के लिए…’ हर्षा रिछारिया का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

हर्षा रिछारिया ने साधु-संतों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ गद्दी पर बैठे लोग उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि जब भी वह समाज या युवाओं के लिए कुछ करने की कोशिश करती हैं, तो वही लोग रुकावटें खड़ी कर देते हैं। हर्षा के मुताबिक, ये लोग लगातार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह किसी भी कीमत पर आगे न बढ़ें।