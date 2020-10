Hathras Gangrape Case: बॉलीवुड अभिनेत्रियों का खौला खून, कहा- डरावने मर्दों की रोज की कहानियां

नई दिल्ली: हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उस वक्त युवती की हत्या करने की भी कोशिश की। उस वक्त तो युवती की जान बच गई लेकिन इस मंगलवार की सुबह उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही लेकिन अब वह मौत के आगोश में समा गई। दरिंदों ने उसके शरीर के साथ ऐसी बर्बरता की जिसे सुन हर किसी की रूह कांप गई। आरोपियों ने युवती की जीभ काट दी थी। इतना ही नहीं उसके गले के पीछे की रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। हाथरस की विभत्स घटना पर अब बॉलीवुड सेलेब्स भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

Hathras Gangrape Case: बॉलीवुड एक्टर्स का फूटा गुस्सा, अक्षय कुमार ने कहा- दोषियों को फांसी दो

बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब और हैशटैग नहीं। औरतों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है यह देखकर घिन आती है। मेरी जैसी उन औरतों की दशा का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है, जो सक्षम जातियों से नहीं आतीं। यह डरावने मर्द। उनकी रोज़ की कहानियां। आओ, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। कि ऐसा कोई मंत्र होता, जिसका जाप करके ऐसा किया जा सकता।'

No more hashtags. Sick of how women are treated here. Cannot even begin to imagine the plight of the women who aren’t from the privileged castes like me.These horrifying men. These daily stories. Let’s ALL just become like THEM. Wish there was a mantra I could chant to do that.