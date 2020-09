हेमा मालिनी ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर योगी को सराहा

अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी के निर्माण के निर्णय की तारीफ की है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 21 में 1000 एकड़ की जमीन पर फिल्म सिटी के निर्माण करने की परियोजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देती हूं। मैंने इसका निर्माण मथुरा में करवाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने विचार को अपनाया और इसे एक बड़े प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, मैं इस बात को भी जानकार काफी खुश हूं कि मैं योगी जी द्वारा लांच किए गए इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा होऊंगी। फिल्म इंडस्ट्री से आने की वजह से, मैं निश्चित ही इस परियोजना को आगे ले जाने में मददगार साबित होऊंगी।

I am also very happy to note that I will be a part of this mega project that is soon to be launched by Yogi ji. With my background firmly rooted in the movie industry, I am sure I can be of help to him in taking this forward to its completion🙏