36 साल पुरानी इस मलयालम फिल्म की True Copy थी ‘Hera Pheri’, डायलॉग्स तक किये गए थे ट्रांसलेट

Hera Pheri: बॉलीवुड की फेमस कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और इसके फैंस को इसका तीसरा पार्ट भी बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज के निर्देशक प्रियदर्शन ने हाल ही में 'हेरा फेरी' को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल, प्रियदर्शन ने कहा है कि 'हेरा फेरी' 1989 की मलयालम फिल्म 'रामजी राव स्पीकिंग' की फ्रेम-टू-फ्रेम कॉपी थी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म के लिए कोई भी नया डायलॉग नहीं लिखा गया था, बल्कि सभी डायलॉग सीधे डिट्टो ट्रांसलेट किए गए थे।