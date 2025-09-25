36 साल पुरानी इस मलयालम फिल्म की True Copy थी ‘Hera Pheri’, डायलॉग्स तक किये गए थे ट्रांसलेट

Hera Pheri: बॉलीवुड की फेमस कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और इसके फैंस को इसका तीसरा पार्ट भी बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज के निर्देशक प्रियदर्शन ने हाल ही में 'हेरा फेरी' को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल, प्रियदर्शन ने कहा है कि 'हेरा फेरी' 1989 की मलयालम फिल्म 'रामजी राव स्पीकिंग' की फ्रेम-टू-फ्रेम कॉपी थी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म के लिए कोई भी नया डायलॉग नहीं लिखा गया था, बल्कि सभी डायलॉग सीधे डिट्टो ट्रांसलेट किए गए थे।
इसके साथ ही प्रियदर्शन ने पिंकविला से बात कर ये भी बताया कि उन्होंने साउथ की कई फिल्मों को हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में रीमेक भी किया है, लेकिन वे अपनी फिल्मों को हूबहू कॉपी नहीं करते। सिर्फ 'हेरा फेरी' ही उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म है, जो पूरी तरह से ओरिजनल की नकल थी। इसके अलावा, उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने एक्टर्स को कभी ओरिजनल फिल्में नहीं दिखाते क्योंकि हर कलाकार की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और नकल करने से असली एक्टिंग भी प्रभावित होती है।
बता दें कि उन्होंने साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक के बारे में भी कई खुलासे किए कि अधिकांश रीमेक सफल नहीं होते, और इसपे प्रियदर्शन का कहना है कि वे हमेशा कहानी में बदलाव करते हैं और 2 एक्टरों की तुलना नहीं करते, जिससे फिल्में ज्यादा प्रभावशाली बनती हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शन ने सीक्वल फिल्मों पर भी अपनी राय दी और कहा कि वे सीक्वल को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि एक बार फिल्म हिट हो जाने के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, जिन्हें पूरा करना कभी-कभी मुश्किल होता है।
'हेरा फेरी' के बजट की बात करें तो ये फिल्म लगभग 7.5 करोड़ रुपये की बनी थी और वल्डवाईड पर इसने 21.42 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो उसके बजट से तीन गुना ज्यादा थी। इसके सफलता के बाद अब प्रियदर्शन 'हेरा फेरी 3' पर काम कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक बार फिर से नजर आएंगे।
प्रियदर्शन का ये खुलासा ना महज 'हेरा फेरी' के पीछे की कहानी को उजागर करता है, बल्कि ये भी समझाता है कि कैसे एक पुरानी फिल्म को नए अंदाज में पेश करके भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। फैंस को अब 'हेरा फेरी 3' के रिलीज होने का इंतजार है, जो उम्मीद है कि पिछली फिल्मों की तरह ही दर्शकों का दिल जीत लेगी।