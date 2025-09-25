Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

36 साल पुरानी इस मलयालम फिल्म की True Copy थी ‘Hera Pheri’, डायलॉग्स तक किये गए थे ट्रांसलेट

Hera Pheri: फिल्म निर्माता प्रियदर्शन ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उनकी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' असल में 36 साल पुरानी एक मलयालम फिल्म की हूबहू कॉपी थी, ये खुलासा चर्चा का विषय बन गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 25, 2025

36 साल पुरानी इस मलयालम फिल्म की True Copy थी 'Hera Pheri', डायलॉग्स तक किये गए थे ट्रांसलेट
Hera Pheri(फोटो सोर्स: X)

Hera Pheri: बॉलीवुड की फेमस कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और इसके फैंस को इसका तीसरा पार्ट भी बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज के निर्देशक प्रियदर्शन ने हाल ही में 'हेरा फेरी' को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल, प्रियदर्शन ने कहा है कि 'हेरा फेरी' 1989 की मलयालम फिल्म 'रामजी राव स्पीकिंग' की फ्रेम-टू-फ्रेम कॉपी थी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म के लिए कोई भी नया डायलॉग नहीं लिखा गया था, बल्कि सभी डायलॉग सीधे डिट्टो ट्रांसलेट किए गए थे।

फिल्म की True Copy थी 'Hera Pheri'

इसके साथ ही प्रियदर्शन ने पिंकविला से बात कर ये भी बताया कि उन्होंने साउथ की कई फिल्मों को हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में रीमेक भी किया है, लेकिन वे अपनी फिल्मों को हूबहू कॉपी नहीं करते। सिर्फ 'हेरा फेरी' ही उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म है, जो पूरी तरह से ओरिजनल की नकल थी। इसके अलावा, उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने एक्टर्स को कभी ओरिजनल फिल्में नहीं दिखाते क्योंकि हर कलाकार की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और नकल करने से असली एक्टिंग भी प्रभावित होती है।

फिल्मों के हिंदी रीमेक

बता दें कि उन्होंने साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक के बारे में भी कई खुलासे किए कि अधिकांश रीमेक सफल नहीं होते, और इसपे प्रियदर्शन का कहना है कि वे हमेशा कहानी में बदलाव करते हैं और 2 एक्टरों की तुलना नहीं करते, जिससे फिल्में ज्यादा प्रभावशाली बनती हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शन ने सीक्वल फिल्मों पर भी अपनी राय दी और कहा कि वे सीक्वल को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि एक बार फिल्म हिट हो जाने के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, जिन्हें पूरा करना कभी-कभी मुश्किल होता है।

Hera Pheri(फोटो सोर्स: X)

'हेरा फेरी' के बजट की बात करें तो ये फिल्म लगभग 7.5 करोड़ रुपये की बनी थी और वल्डवाईड पर इसने 21.42 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो उसके बजट से तीन गुना ज्यादा थी। इसके सफलता के बाद अब प्रियदर्शन 'हेरा फेरी 3' पर काम कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक बार फिर से नजर आएंगे।

'हेरा फेरी' के पीछे की कहानी

प्रियदर्शन का ये खुलासा ना महज 'हेरा फेरी' के पीछे की कहानी को उजागर करता है, बल्कि ये भी समझाता है कि कैसे एक पुरानी फिल्म को नए अंदाज में पेश करके भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। फैंस को अब 'हेरा फेरी 3' के रिलीज होने का इंतजार है, जो उम्मीद है कि पिछली फिल्मों की तरह ही दर्शकों का दिल जीत लेगी।

ये भी पढ़ें

पहली मुलाकात में काजोल ने सलमान से ऐसा क्या कहा कि भाईजान भी रह गए थे सन्न, जानें मजेदार किस्सा
OTT

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Sept 2025 01:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 36 साल पुरानी इस मलयालम फिल्म की True Copy थी ‘Hera Pheri’, डायलॉग्स तक किये गए थे ट्रांसलेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.