पहली मुलाकात में काजोल ने सलमान से ऐसा क्या कहा कि भाईजान भी रह गए थे सन्न, जानें मजेदार किस्सा

उन्होंने याद किया कि शोमू जी उनके घर हफ्ते में कम से कम 2 बार आते थे। सलमान ने एक भावुक किस्सा शेयर किया कि शोमू जी उनके घर आए और उनसे एक ड्रिंक बनाने को कहा। सलमान ने मना किया, लेकिन शोमू जी ने कहा कि कुछ दिन बाद वे चले जाएंगे, इसलिए एक ड्रिंक बना दो। इसके 2 दिन बाद शोमू मुखर्जी का निधन हो गया। सलमान ने ये भी बताया कि उनके अपने पिता, सलीम खान, भी शोमू जी के बहुत करीब थे और वे मुखर्जी परिवार को बेहद सम्मान देते थे।