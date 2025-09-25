Patrika LogoSwitch to English

पहली मुलाकात में काजोल ने सलमान से ऐसा क्या कहा कि भाईजान भी रह गए थे सन्न, जानें मजेदार किस्सा

Talk Show Two Much: पहली मुलाकात में काजोल ने सलमान खान को बड़े मासूमियत से 'सलमान अंकल' कह दिया था, जो उस वक्त सभी के लिए एक मजेदार और प्यारा पल बन गया, जो आज भी बॉलीवुड के लिए एक यादगार लम्हा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 25, 2025

पहली मुलाकात में काजोल ने सलमान को बोल दिया था... जानिए क्या है ये मजेदार किस्सा
Talk Show Two Much (फोटो सोर्स: X)

Talk Show Two Much: बॉलीवुड की चर्चित टॉक शो "Two Much" का पहला एपिसोड आज रिलीज होने है, जिसमें होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने अपने अंदाज में खूब सुर्खियां बटोरते नजर आने वाली हैं। इस खास एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारे मेहमान बनेंगे, जिसमें अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए फैंस को एंटरटेन करते दिखने वाले है।

ट्रेंडिंग शो की शुरुआत एक मजेदार सवाल से

इसके साथ ही ट्रेंडिंग शो की वायरल हो रहे प्रोमो में ट्विंकल खन्ना ने एक मजेदार सवाल से की, जिसमें उन्होंने सलमान और आमिर से पूछा कि क्या उन्हें पहली बार मिलने की जगह याद है। आमिर ने इस सवाल पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन सलमान ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि उन्हें याद है कि उन्होंने पहली बार ट्विंकल को एक साइकिल पर देखा था।

सलमान और आमिर(फोटो सोर्स:X)

ट्विंकल ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि वो उस वक्त साइकिल चलाते हुए सलमान और संगिता बिजलानी को घूर रही थीं और इसी वजह से वो साइकिल लेकर खाई में गिर गई थीं। इसके बाद ट्विंकल ने आमिर को बताया कि वे पहली बार किसी स्टूडियो में मिली थीं और उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।

बचपन की एक प्यारी याद

इसी बीच काजोल ने भी अपने बचपन की एक प्यारी याद शेयर की। उन्होंने बताया कि जब वे सिर्फ 12 साल की थीं, तब उन्होंने सलमान को 'सलमान अंकल' कहकर पुकारा था। सलमान ने इस पर हंसते हुए बताया कि उनका काजोल के पिता शोमू मुखर्जी के साथ बहुत गहरा रिश्ता था।

उन्होंने याद किया कि शोमू जी उनके घर हफ्ते में कम से कम 2 बार आते थे। सलमान ने एक भावुक किस्सा शेयर किया कि शोमू जी उनके घर आए और उनसे एक ड्रिंक बनाने को कहा। सलमान ने मना किया, लेकिन शोमू जी ने कहा कि कुछ दिन बाद वे चले जाएंगे, इसलिए एक ड्रिंक बना दो। इसके 2 दिन बाद शोमू मुखर्जी का निधन हो गया। सलमान ने ये भी बताया कि उनके अपने पिता, सलीम खान, भी शोमू जी के बहुत करीब थे और वे मुखर्जी परिवार को बेहद सम्मान देते थे।

बॉलीवुड के पुराने रिश्तों की गहराई

इसके साथ ही शोमू मुखर्जी का निधन 2008 में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। काजोल ने कई बार अपने पिता के साथ अपने प्यार भरे रिश्ते के बारे में बात की है। एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पिता चाहते थे कि उनका नाम 'मर्सिडीज' रखा जाए, लेकिन उनकी मां तनुजा ने इसे मंजूर नहीं किया।

ये एपिसोड न केवल बॉलीवुड के पुराने रिश्तों की गहराई को दिखाता है, बल्कि उन अनकहे किस्सों और यादों को भी सामने लाता है जो इन सितारों के बीच के रिश्तों को और भी खास बनाते हैं। "Two Much" शो के इस मजेदार और भावुक सफर का ये पहला हिस्सा दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है। आने वाले एपिसोड्स में भी उम्मीद है कि इसी तरह के दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे।

