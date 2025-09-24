दो वकीलों की वकालत के आगे नहीं टिक पाई ये निशानची, जानें कैसा रहा इस हफ्ते का हाल

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी वाली 'जॉली एलएलबी 3' इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज साबित हुई। इस कोर्ट रूम ड्रामा ने अपने पहले तीन दिनों में ही लगभग imdb के मुताबिक 53.5 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो वाकई काफी प्रभावशाली है। फिल्म की शानदार कहानी और अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता तय हुई। 'जॉली एलएलबी 3' की ओपनिंग वीकेंड कमाई से साफ है कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्मों को खूब सराह रहे हैं।