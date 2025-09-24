दो वकीलों की वकालत के आगे नहीं टिक पाई ये निशानची, जानें कैसा रहा इस हफ्ते का हाल

Jolly LLb 3 And Nishaanchi: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां एक तरफ अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने धूम मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की एक्शन फिल्म 'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर जूझती नजर आई है। बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' ने अपने शानदार कंटेंट और स्टार कास्ट के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जबकि 'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने में नाकाम रही।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी वाली 'जॉली एलएलबी 3' इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज साबित हुई। इस कोर्ट रूम ड्रामा ने अपने पहले तीन दिनों में ही लगभग imdb के मुताबिक 53.5 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो वाकई काफी प्रभावशाली है। फिल्म की शानदार कहानी और अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता तय हुई। 'जॉली एलएलबी 3' की ओपनिंग वीकेंड कमाई से साफ है कि दर्शक इस तरह की कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर फिल्मों को खूब सराह रहे हैं।
जॉली एलएलबी 3- 53.5 करोड़
निशानची- 85 लाख
दूसरी ओर, अनुराग कश्यप की 'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई। अपने ओपनिंग वीकेंड में, इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज imdb के मुताबिक 85 लाख रुपये का कारोबार किया। यह कमाई 'जॉली एलएलबी 3' के मुकाबले बहुत कम है, जो इस बात का संकेत है कि दर्शक इस फिल्म से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। 'निशानची' का बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या फिल्म की कहानी या प्रचार अभियान दर्शकों को लुभाने में नाकाम रहा।
कुल मिलाकर, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का साफ तौर पर दबदबा रहा। 'निशानची' के कमजोर प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक्शन या नामी निर्देशक ही कामयाबी की गारंटी नहीं देते हैं, बल्कि दर्शकों को पसंद आने वाली कहानी और शानदार अभिनय भी जरूरी हैं। बता दें कि आने वाले हफ्तो में 'जॉली एलएलबी 3' कितनी आगे बढ़ पाती है और क्या 'निशानची' अपनी स्थिति सुधार पाती है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।