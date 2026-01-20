मुस्लिम सुपरस्टार को बनाओ हिंदू…, धर्म को लेकर अजीब शर्त से टली फिल्म, निर्देशक का शॉकिंग खुलासा

हनी त्रेहान ने 'स्कीन' से बातचीत में बताया कि वो एक ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसे आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया। वजह यह थी कि उन्हें साफ तौर पर ये कह दिया गया कि अगर फिल्म में किसी 'मुस्लिम सुपरस्टार' को लिया भी जाए, तो उसका किरदार हर हाल में हिंदू ही होना चाहिए। ये शर्त सुनते ही त्रेहान को एहसास हो गया कि जिस कहानी को वह पर्दे पर लाना चाहते हैं, उसकी आत्मा ही बदल दी जा रही है। नतीजा यह हुआ कि वह प्रोजेक्ट वहीं रुक गया।